România a emis o alertă timpurie către Comisia Europeană din cauza secetei severe, anunţă Ministerul Energiei

Pe fondul secetei severe care a adus Dunărea la cote istorice de scăzute şi pune presiune pe funcţionarea centralei nucleare de la Cernavodă, România a notificat oficial Comisia Europeană. Ministerul Energiei a emis, vineri, o alertă timpurie, însă dă asigurări că, deocamdată, alimentarea cu energie electrică nu este afectată. Autorităţile avertizează totuşi că situaţia va rămâne sub monitorizare cel puţin până la jumătatea lunii august, în aşteptarea unei creşteri a debitului Dunării.

"Situaţia de alertă timpurie va dura până când condiţiile meteorologice se vor îmbunătăţi (nivelul apei pe Dunăre va ajunge la niveluri care să permită funcţionarea în regim de siguranţă a Unităţii 2 a centralei Cernavodă), însă nu mai devreme de 15 august 2026, conform prognozelor meteo", a arătat ministerul.

Ministerul Energiei arată, într-un comunicat de presă, că, în contextul unei secete hidrologice severe, regimul hidrologic al fluviului Dunărea este caracterizat de reducerea debitelor şi nivelurilor apei, cu efecte negative asupra condiţiilor hidrologice existente în sectorul Cernavodă. Condiţiile hidrologice nefavorabile au condus deja la deconectarea Unităţii 1 a CNE Cernavodă, în 28 iulie.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, începând din 30 iulie, mai multe coduri succesive de caniculă, cea mai gravă situaţie fiind în vestul ţării, pentru care s-a emis cod roşu începând din 2 august. În 3 august a fost emisă pentru perioada 3-7 august o informare meteorologică generală privind valul de căldură însoţit de temperaturi extreme, disconfort termic şi nopţi tropicale, codurile fiind valabile cel puţin până în 5 august, iar prelungirea acestora pentru următoarele zile fiind foarte probabilă, ţinând cont de prognozele actuale.

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"Menţinerea şi accentuarea condiţiilor hidrologice nefavorabile generează riscul indisponibilizării şi a Unităţii 2 Cernavodă, cu consecinţe negative asupra funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional. Pe fondul temperaturilor ridicate, se anticipează o creştere semnificativă a consumului de energie electrică, la vârful de seară acesta putând ajunge până la valori de circa 7.800 - 8.000 MW, comparativ cu valori de circa 7.000 MW înregistrate în perioada dinaintea valului de caniculă. Debitul extrem de redus al Dunării este aproape de pragul critic de exploatare în siguranţă a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, respectiv aproape de nivelul critic la care unităţile nucleare trebuie oprite conform procedurilor de siguranţă nucleară. Prognozele debitului Dunării realizate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor pentru luna august 2026 indică un debit minim de 1.400 m3/s, debitul mediu prognozat pentru această lună fiind de 1.600 m3/s", adaugă sursa citată.

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică, a elaborat Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, plan elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. Planul a fost aprobat de Guvern în 6 august, prin Hotărârea nr. 582/2026.

"Având în vedere situaţia actuală a Sistemului Energetic Naţional, în data de 7 august Ministerul Energiei a emis o alertă timpurie adresată Comisiei Europene şi autorităţilor competente din statele membre UE, în baza art. 14, alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/941. În acest moment, nu există un impact negativ asupra pieţei interne de electricitate. Situaţia de alertă timpurie va dura până când condiţiile meteorologice se vor îmbunătăţi (nivelul apei pe Dunăre va ajunge la niveluri care să permită funcţionarea în regim de siguranţă a Unităţii 2 a centralei Cernavodă), însă nu mai devreme de 15 august 2026, conform prognozelor meteo", precizează reprezentanţii Ministerului Energiei.