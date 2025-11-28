Antena Meniu Search
Ciclonul Adel strică atmosfera în acest weekend. Plouă şi bate vântul în cea mai mare parte a ţării în următoarele zile, iar la munte va ninge. Meteorologii anunţă că soarele va ieşi de Ziua Naţională.

de Iulia Pop

la 28.11.2025 , 19:22

La munte, iarna a venit cu două zile mai devreme decât în calendar. Pe Vârful Omu, stratul de zăpadă are deja doi metri şi e viscol.

"Chiar şi pe ochelari se pune un strat de chiciură, ceea ce face ca orientarea să fie foarte, foarte dificilă. […] Gheaţă, se simte un strat de gheaţă şi troiene de peste doi metri" spunea cineva pe reţelele de socializare.

Şi la cota 2.000, vizibilitatea este aproape zero. Salvamontiştii îi avertizează pe turişti să nu se aventureze pe munte în aceste zile.

La Constanţa, ceaţa a închis porturile

Până mâine este cod galben de vreme rea în mai multe judeţe, dar avertizările continuă.

"Ciclonul Adel a adus deja ploi în aproape toată ţara. Adevărata forţă se va vedea însă în weekend. Meteorologii au emis până duminică seară o avertizare fără cod de precipitaţii abundente, inclusiv lapoviţă şi ninsori şi vânt puternic" a explicat reporterul Observator Iulia Pop.

Soarele va ieşi, însă, la parada de 1 Decembrie.

"În prima zi a lunii decembrie ne aşteaptă o vreme mai bună. Înnorările vor mai fi persistente în partea de nord, în sud şi în nord-estul unde sunt şanse să mai fie ploaie slabă. În timp ce în restul zonelor, şi mă refer la zona de sud, inclusiv Capitala, să fie cer variabil, adică să vedem şi soarele" a explicat meteorologul Oana Păduraru.

Meteorologii estimează că vom avea vreme caldă de Crăciun, dar şi de Revelion.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

