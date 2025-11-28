Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tornada devastatoare care a măturat Grecia. Acoperişuri smulse, geamuri sparte şi zone întregi fără curent

Dezastru în Grecia, unde o tornadă a măturat o localitate din zona Messinia. Vijelia a smuls acoperişurile caselor, a spart ferestre şi a lăsat în urmă pagube serioase. Localnicii au declarat pentru presa elenă că nu au mai văzut aşa ceva până acum. Peste noapte, ţara a fost lovită de ploi şi furtuni însoţite de grindină şi rafale puternice de vânt.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 08:29
Dezastru în Grecia: o tornadă a măturat Messinia și a făcut prăpăd în Finikounta Tornada devastatoare care a măturat Grecia. Acoperişuri smulse, geamuri sparte şi zone întregi fără curent

Fenomenele extreme au început imediat după ora 07:00. Grindina a căzut cu intensitate, iar vântul a schimbat rapid direcția de la sud la vest, cu rafale şi mai puternice, potrivit postului public ERT, citat de publicaţia Protothema.

Finikounta, cea mai afectată zonă

În Finikounta, mai ales în zona Mavrovouni, pagubele sunt considerabile: locuințe și afaceri cu geamuri sparte, acoperișuri smulse, copertine distruse și copaci rupți care au căzut peste tot ce au prins în cale. Sunt raportate și avarii la infrastructură, ceea ce îngreunează intervențiile, scrie site-ul local best-tv.gr.

Articolul continuă după reclamă

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe zone, după ce numeroși stâlpi au fost înclinați de vânt. Echipele HEDNO încearcă să ajungă în punctele afectate, însă condițiile meteo foarte dificile îngreunează accesul.

Ce spun autorităţile

Primarul din Pylos–Nestoros, Panagiotis Karvelas, a declarat pentru ERT Kalamata că situația din Finikounta este "foarte dificilă". Edilul a descris intensitatea fenomenelor din primele ore ale dimineții și a precizat că mai multe afaceri comerciale și turistice din zona Mavrovouni - Evangelismos au suferit pagube serioase.

Există și îngrijorări privind impactul furtunii asupra producției agricole. Evaluarea exactă a pierderilor nu a fost încă făcută, pentru că vremea severă continuă să afecteze zona.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

grecia ciclonul adel tornada pagube inundatii messinia blackout
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Ştiri externe » Tornada devastatoare care a măturat Grecia. Acoperişuri smulse, geamuri sparte şi zone întregi fără curent