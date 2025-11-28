Dezastru în Grecia, unde o tornadă a măturat o localitate din zona Messinia. Vijelia a smuls acoperişurile caselor, a spart ferestre şi a lăsat în urmă pagube serioase. Localnicii au declarat pentru presa elenă că nu au mai văzut aşa ceva până acum. Peste noapte, ţara a fost lovită de ploi şi furtuni însoţite de grindină şi rafale puternice de vânt.

Tornada devastatoare care a măturat Grecia. Acoperişuri smulse, geamuri sparte şi zone întregi fără curent

Fenomenele extreme au început imediat după ora 07:00. Grindina a căzut cu intensitate, iar vântul a schimbat rapid direcția de la sud la vest, cu rafale şi mai puternice, potrivit postului public ERT, citat de publicaţia Protothema.

Finikounta, cea mai afectată zonă

În Finikounta, mai ales în zona Mavrovouni, pagubele sunt considerabile: locuințe și afaceri cu geamuri sparte, acoperișuri smulse, copertine distruse și copaci rupți care au căzut peste tot ce au prins în cale. Sunt raportate și avarii la infrastructură, ceea ce îngreunează intervențiile, scrie site-ul local best-tv.gr.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe zone, după ce numeroși stâlpi au fost înclinați de vânt. Echipele HEDNO încearcă să ajungă în punctele afectate, însă condițiile meteo foarte dificile îngreunează accesul.

Ce spun autorităţile

Primarul din Pylos–Nestoros, Panagiotis Karvelas, a declarat pentru ERT Kalamata că situația din Finikounta este "foarte dificilă". Edilul a descris intensitatea fenomenelor din primele ore ale dimineții și a precizat că mai multe afaceri comerciale și turistice din zona Mavrovouni - Evangelismos au suferit pagube serioase.

Există și îngrijorări privind impactul furtunii asupra producției agricole. Evaluarea exactă a pierderilor nu a fost încă făcută, pentru că vremea severă continuă să afecteze zona.

