Două fetiţe au fost la un pas de tragedie, ieri, în Staţiunea Băile Felix! Copilele, de 9, respectiv 11 ani, se aflau la un loc de joacă din incinta unui ştrand. Cea mai mică s-a urcat pe un simulator de motocicletă şi a fost electrocutată. Când şi-a dat seama că ceva nu este în regulă, verişoara ei nu a stat pe gânduri şi a tras-o de pe aparat, rişcându-şi viaţa.

O după-amiază liniştită s-a transformat într-un coşmar pentru două familii din Oradea, aflate la un ştrand din Staţiunea Băile Felix. La locul de joacă, fetiţa de nouă ani s-a urcat pe un simulator de motocicletă, alimentat la o tensiune de 220 de volți. Imediat după ce a introdus fisa în aparat, ghidonul metalic, cel mai probabil neizolat corespunzător, a descărcat un șoc electric puternic prin corpul micuței. Îngerul ei salvator a fost propria verişoara de doar 11 ani.

"Urla. Nu se putea da jos de pe motocicletă şi a început să urle. Şi atunci a văzut fiică-mea că ceva nu e în regulă. Şi atunci a încercat să o tragă. A început să vomite. A tras-o de pe motor jos. A încercat o dată, nu a mers şi după care a tras-o a doua oară cu forţă mare", spune Cristina, mătuşa victimei.

"Speriată şi a zis că are stări de vomă şi i-am dat puţină apă. A fost foarte, foarte speriată, abia am liniştit-o. A zis că a simţit că o scutură şi că o trage ceva. A zis că nu mai ştie ce s-a întâmplat, numai s-a trezit jos", spune Florentina Goron, mama fetiței curentate.

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Cele două fetiţe au fost duse de părinţi la punctul de prim-ajutor din incinta complexului. De acolo au fost transportate de urgenţă la spital.

"Fetiţa de nouă ani a căzut şi, în acel moment, a suferit şi un traumatism cranio-cerebral. A prezentat o mică plagă la nivel parietal drept. Are marcă de intrare-ieşire a curentului electric la mănuţă. Va rămâne internată, supravegheată, pentru că există riscul de a dezvolta tulburări de ritm în decurs de 24-48 de ore. Cea de 11 ani , slavă Domnului, nu are marcă, nici de intrare, nici de ieşire, n-are nicio modificare în urma examenului clinic, nici analizele de laborator nu arată modificări", spune Dr. Tunde Szasz, medic pediatru UPU SMURD Oradea.

Simulatorul se afla în zona de joacă pentru copii din incinta complexului

"30 de metri pătraţi cu aparate de joacă. Este un spaţiu în proprietatea noastră, un spaţiu pe care l-am dat în chirie către o firmă din Harghita. Nu am mai avut incidente de felul acesta până acum", a declarat Florin Cabău, director operațional societate de turism Băile Felix.

"Părinţii au fost înţelegători. Le-am explicat situaţia, că noi avem aici un spaţiu închiriat şi după care noi l-am sunat pe patronul firmei şi i-am spus despre evenimentul neplăcut", spune Adrian Cosma, director complex balnear.

Patronul firmei este aşteptat astăzi la Comisariatului pentru Protecţia Consumatorului Bihor cu toate avizele, autorizaţiile şi documentele pentru a-şi dovedi nevinovăţia.

"Activitatea din acel spaţiu, al acelui operator economic, a fost suspendată şi accesul este interzis pentru orice persoană, respectiv activităţi economice nu se pot desfăşura în acel spaţiu de către operatorul economic", a declarat Bekesi Csaba, președinte ANPC.

"Poliţiştii de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Felix continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei şi împrejurărilor producerii evenimentului", transmite Alin Laza, purtător de cuvânt IPJ Bihor.

Dacă ancheta dovedeşte că aparatura nu funcţiona conform normelor legale, mama fetiţei electrocutate spune că o să acţioneze în instanţă firma.