Explozie de lumină şi culoare, aseară, în parcul central din Suceava! Peste 5000 de gulguţe confecționate din hârtie reciclată, de către cercetaşi şi voluntari, au luminat aleile parcului central timp de câteva ore spre încantarea celor prezenți. Totul a fost parte dintr-o sărbătoare devenită tradiţie, Festivalul Luminii, organizat de cercetaşii suceveni şi care a ajuns la a 13-a ediţie.

Micii cercetaşi au fost cei mai încântaţi de Festivalul Luminii, mai ales că şi-au creat guguţele chiar cu propriile mâini.

"Aici avem atelierul satul cercetaşului care prezintă o zi din viaţa unui cercetaş", spune Daria Olenici, organizator.

Iar preţ de câteva ore toţi cei prezenţi au reflectat asupra lucrurilor care contează cu adevărat.

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"Lumii să readucem aminte, comunităţii, că bucuria poate să vină şi din lucrurile mici, nu doar din extravaganţe", spune Andrei Nichitoi, organizator.

"Ne dorim să oferim celor care vin un moment în care să redescopere bucuria lucrurilor mărunte. E moto-ul Festivalului Luminii", spune Ştefania Manolache, organizator.

Seara s-a încheiat cu un moment mult așteptat, gulguţele au luminat cerul, iar chitarele au întreţinut atmosfera.