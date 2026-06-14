Mai mulţi lideri liberali şi-au anunţat, duminică, sprijinul politic pentru Adrian Veştea, desemnat pentru funcţia de premier. Deputaţii PNL Răzvan Prişcă şi Sebastian Rusu, dar şi primarul Braşovului, George Scripcaru, au transmis mesaje publice în care susţin că România are nevoie rapid de un guvern şi că Adrian Veştea are experienţa administrativă necesară pentru acest moment politic dificil.

Doi deputaţi PNL şi unul de la USR anunţă că îl susţin pe Adrian Veştea - Facebook

Răzvan Prişcă a transmis că îl susţine pe Adrian Veştea şi că România nu îşi mai permite prelungirea crizei politice.

"Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat. 30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context - vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni. Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală", a scris Răzvan Prișcă pe Facebook.

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La rândul său, deputatul liberal Sebastian Rusu a afirmat că este datoria sa să îl susţină pe Adrian Veştea, subliniind că acesta este braşovean şi că a parcurs toate etapele administraţiei publice locale.

"Ca deputat ales de brașoveni și președinte al PNL Municipiul Brașov, consider că este datoria mea să susțin un brașovean care a parcurs toate etapele administrației publice locale și care a demonstrat, prin fapte, că știe să înregistreze performanțe: Adrian Ioan Veştea. Fac parte din echipa liberală a Brașovului. În campania pentru alegerile parlamentare am fost alături de cetățeni și am avut sprijinul lui Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, un lider care a muncit ani la rând pentru dezvoltarea Brașovului", a scris Sebastian Rusu pe Facebook.

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Şi primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat că îi acordă sprijinul său lui Adrian Veştea. Edilul a spus că desemnarea acestuia ca premier este o veste bună pentru Braşov şi şi-a exprimat speranţa că actuala criză politică se va încheia.

"Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună. Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun", a scris George Scripcaru pe Facebook.

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Mesajele de susţinere vin în contextul tensiunilor din PNL după desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier.