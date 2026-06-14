Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, o nouă propunere pentru conducerea Guvernului. După ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul, şeful statului l-a desemnat pe Adrian Veştea, liderul Consiliului Judeţean Braşov şi membru PNL, pentru funcţia de premier.

"Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea", a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

El a arătat că Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un preşedinte de consiliu judeţean de succes, a fost un ministru de succes.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicuşor Dan a declarat că Veştea este o pesoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat Aeroportul din Braşov şi e o persoană categoric prooccidentală, de dialog şi nu nu în ultimul rând o persoană care a lucrat cu bugete şi are responsabilitatea bugetelor.

"Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină", a adăugat el.

Şeful statului i-a mulţumit lui Eugen Tomac.

"Vreau să-i mulţumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare şi pentru responsabilitate. Şi vreau să spun că nici domnul Tomac şi nici eu nu ne-am jucat de a guvernarea. Am mers în această direcţie în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită. Şi vreau să le mulţumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiţi să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-şi lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetăţenilor, într-un guvern al României şi oameni pe care noi am înţeles că ne putem baza şi de care societatea noastră are nevoie", a mai declarat preşedintele.

Adrian Veştea: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică

Adrian Veştea a mulţumit preşedintelui pentru încrederea acordată.

"Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Naţional Liberal. Am fost de la simplu concilier local, la trei mandate ulterior de primar, al treilea mandat de preşedinte de conciliul judeţean şi am avut şi timp de un an jumatate şansa de a fi membru al Guvernului României şi am fost ministru la dezvoltare", a spus Adrian Veştea.

El a menţionat că, prin aceste oportunităţi a avut şansa să meargă în fiecare judeţ al României şi să stea de vorbă cu primarii, cu oamenii şi are toată convingerea că în cel mai scurt timp va forma o echipă cu o susţinere solidă în Parlament.

"Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operacionalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea", a anunţat Veştea.

"Siguranţa românilor şi bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toţi primarii din această ţară cu care am lucrat, cu gândul la toţi românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate şi responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formaţiunile politice, democratice, pro-occidentale, din Parlamentul României", a mai afirmat el.