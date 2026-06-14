Explozie de lumină şi culoare, aseară, în parcul central din Suceava! Peste 5.000 de gulguţe confecționate din hârtie reciclată, de către cercetaşi şi voluntari, au luminat aleile parcului central timp de câteva ore spre încântarea celor prezenți. Totul a fost parte dintr-o sărbătoare devenită tradiţie, Festivalul Luminii, organizat de cercetaşii suceveni şi care a ajuns la a 13-a ediţie.

Micii cercetaşi au fost cei mai încântaţi de Festivalul Luminii, mai ales că şi-au creat guguţele chiar cu propriile mâini.

"Aici avem atelierul Satul Cercetaşului care prezintă o zi din viaţa unui cercetaş. Copiii pot să înveţe cum să pună un cort şi să vadă cum arată un cort pe dinăuntru şi să înveţe să facă nodurile pentru mese", a declarat Daria Olenici, organizator.

Întrebaţi cum s-au distrat la festival, dar şi ce le-a plăcut cel mai mult, cei mici au răspuns: "A fost minunată şi mai vreau să vin aici şi anul viitor" / "Să scriu scrisori şi să-mi cumpăr o carte" / "Foarte faine. Interactive şi foarte interesante"

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Iar preţ de câteva ore toţi cei prezenţi au reflectat asupra lucrurilor care contează cu adevărat.

"Lumii să readucem aminte, comunităţii, că bucuria poate să vină şi din lucrurile mici, nu doar din extravaganţe", a precizat Andrei Nichiţoi, organizator.

"Ne dorim să oferim celor care vin un moment în care să redescopere bucuria lucrurilor mărunte. E motto-ul Festivalului Luminii", a punctat Ştefania Manolache, organizator.

Seara s-a încheiat cu un moment mult așteptat, gulguţele au luminat cerul, iar chitarele au întreţinut atmosfera.