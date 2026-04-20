Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de ninsori însemnate cantitativ pentru zona montană din întreaga țară, valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 21:00 - 22 aprilie, ora 21:00.

Cod galben de ninsori la munte. Se răceşte vremea în toată țara până miercuri

În paralel, meteorologii au emis și o informare de vreme rece, precipitații mixte și vânt puternic, valabilă în perioada 20 - 23 aprilie, care vizează întreaga țară.

Potrivit ANM, începând din seara zilei de luni, în Carpații Orientali, iar ulterior în toată zona montană, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile. Acestea vor fi local însemnate cantitativ, cu valori de 10- 25 l/mp, iar stratul de zăpadă va ajunge la 10 - 15 cm, iar în Carpații Meridionali chiar peste 20 - 25 cm.

Pe lângă ninsori, vremea se va răci accentuat în următoarele zile. Vor fi ploi în mare parte a țării, iar la munte și în zonele deluroase sunt așteptate precipitații mixte: ploaie, lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă pot depăși local 25 - 35 l/mp, iar izolat pot apărea și căderi de grindină.

Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 40 - 55 km/h, iar în zonele montane înalte poate depăși 60 - 80 km/h.

În intervalul 20 - 23 aprilie, vremea va deveni rece pentru această perioadă, iar în timpul nopților sunt posibile episoade de brumă, în special în jumătatea de nord a țării și în depresiuni.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, avertizările pot fi actualizate inclusiv prin mesaje de fenomene severe imediate.

