Cod galben de ploi în mai multe judeţe până miercuri. Cât va ține episodul de vreme rea

Vremea se răcește, iar ploile pun stăpânire pe mai multe zone din țară. În sud-est, meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil de marți dimineață până miercuri la prânz. Nici în Capitală nu scăpăm de vremea mohorâtă. Va ploua în următoarele zile, iar temperaturile vor scădea și ele.

Avertizarea cod galben intră în vigoare marți, la ora 10:00, și este valabilă până miercuri, la ora 12:00, în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu. În aceste zone, ploile vor aduce între 20 și 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat se pot strânge chiar și 40 de litri.

Cum va fi vremea în Capitală

În București, vremea va fi tot mai rece și mohorâtă. Luni, temperaturile vor ajunge la 15-16 grade, însă spre seară și în timpul nopții sunt așteptate ploi slabe. Marți, cerul va fi acoperit de nori, iar ploile vor continua; temperaturile vor scădea până la 11-12 grade, iar noaptea vor fi în jur de 8 grade. Până miercuri la prânz, se pot acumula între 15 și 20 de litri de apă pe metru pătrat.

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Meteorologii au emis și o informare valabilă până miercuri, la prânz, care anunță ploi în mai multe regiuni, intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri. La munte, se poate depune și un strat de zăpadă.