Cod galben de ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni din țară. Vreme severă până la noapte

Vremea se schimbă brusc în toată țara, iar următoarele ore aduc fenomene meteo severe în mai multe regiuni. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va domina până sâmbătă seara, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt, existând și riscul de grindină în unele zone.

de Larisa Andreescu

la 18.04.2026 , 08:44
Vremea se schimbă din nou. ANM anunţă ploi torenţiale şi vânt puternic

Meteorologii anunță o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării, valabilă până sâmbătă seara. Fenomenele vizate includ averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care vor afecta în special centrul, sudul și estul teritoriului.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 20:00, sâmbătă, vor fi intervale în care ploile vor apărea sub formă de averse, iar pe arii restrânse acestea vor fi însoțite de fulgere și tunete.

Cantitățile de apă pot fi însemnate în timp scurt, și va crește riscul de acumulări rapide.

„Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a transmis ANM.

În regiunile sudice, fenomenele pot fi mai intense pe alocuri, deci va exista și posibilitatea de apariție a grindinei, însă izolat.

Pe lângă precipitații, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în mai multe zone ale țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, acestea pot deveni mai puternice.

„Sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte şi local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, au transmis meteorologii.

Specialiștii recomandă prudență, mai ales în zonele unde ploile pot fi abundente într-un timp scurt.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

