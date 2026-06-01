Canicula a lăsat locul furtunilor în Europa. Cel puţin doi oameni au murit şi mai mulţi au fost răniţi în Germania, unde a plouat în câteva ore cât pentru întreaga lună. În acest timp, o tornadă a provocat distrugeri majore în sudul Poloniei, iar în Italia a căzut grindină cât oul de găină.

Furtuna care a lovit Germania a pus la pământ zeci de copaci şi a inundat subsolurile caselor în sudul şi în vestul ţării. Cel puţin două case au fost incendiate de fulgere în Saxonia, iar pagubele au fost estimate la peste 300.000 de euro. În Bonn şi în împrejurimi, în câteva ore au căzut peste 50 de litri de apă pe metrul pătrat, cât pentru o lună întreagă.

"Este atât de multă apă încât sistemul de canalizare nu poate să o transporte. De asta au sărit capacele de la canalizare. Puteți vedea noroiul vărsându-se pe stradă, așa că a trebuit să aducem mai multe pompe", a declarat Marcel Schonsee, purtător de cuvânt pompieri Netzschkau.

Probleme mari au avut şi şoferii surprinşi în trafic - vizibilitatea a fost redusă practic la zero de ploile torenţiale şi de grindină.

Zeci de maşini au fost lovite de crengi şi de copacii căzuţi, iar în landul Baden Wurttemberg doi oameni au murit după ce maşinile lor s-au ciocnit frontal pe şoseaua plină de apă.

Furtuna a trecut apoi în Austria, unde pompierii au fost chemaţi la peste o mie de intervenţii. Una dintre ele a avut loc în localitatea Dobersberg, turnul de lemn al unui castel a luat foc după ce a fost lovit de fulger. Multe autostrăzi au fost blocate de copacii doborâti de rafalele de vânt care au atins 115 kilometri pe oră.

În Polonia, o tornadă a lăsat în urma ei cel puţin 18 clădiri avariate. Meteorologii spun că vântul a bătut şi cu 200 de kilometri pe oră.

"Acolo era un hambar, acum nu mai este. Dincolo era una coperiş, acum a dispărut. S-au auzit bubuituri puternice şi mult zgomot", povestesc martorii.

Vremea a împărţit Italia în două. În centru şi nord, au fost furtuni şi a căzut grindină cât oul de găină. În timp ce în Sicilia, temperaturile au rămas cu mult peste media obişnuită pentru această perioadă, iar turiştii sau ocupat plajele.

În cealaltă parte a lumii, în Japonia oamenii se pregătesc pentru al şaselea taifun al anului. 400 de zboruri şi toate cursele de feribot au fost anulate în regiunea Okinawa. Meteorologii au avertizat că vântul va atinge 160 de kilometri pe oră şi au cerut localnicilor să rămână în case şi să baricadeze geamurile.

Ruxandra Dumitrescu

