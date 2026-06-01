Vremea de mâine 2 iunie. Ploi torenţiale, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară

Pe alocuri vor fi vijelii şi căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp. În restul ţării, cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilităţii atmosferice vor apărea pe arii restrânse.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 17 şi 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade. Noaptea, în special în est şi sud-est, se va forma ceaţă.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea va fi în general instabilă, îndeosebi în Carpaţii Meridionali şi în cei de Curbură. Mai ales după-amiaza şi seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.