Vremea de mâine 2 iunie. Ploi torenţiale, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară
Vremea se va menţine în general instabilă în următoarele ore şi pe parcursul zilei de mâine. În mai multe regiuni sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar pe alocuri vijelii şi căderi de grindină. Cantităţile de apă pot ajunge la 15...25 l/mp, iar izolat sau pe spaţii mici la 30...40 l/mp.
La noapte, cerul va avea înnorări temporar accentuate în Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei, precum şi în sudul şi sud-vestul Moldovei. În aceste zone vor fi perioade cu averse torenţiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp, iar pe spaţii mici de 30...40 l/mp. În prima parte a nopţii, mai ales în sud-vest, vor fi şi descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină. În restul teritoriului, astfel de manifestări se vor semnala pe arii restrânse.
Vremea mâine în ţară
Temperaturile minime se vor încadra între 10 şi 16 grade. Pe suprafeţe mici, în partea a doua a intervalului, se va forma ceaţă.
Pe parcursul zilei, vremea se va menţine în general instabilă. În cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul şi estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul şi sud-estul Moldovei şi în Dobrogea vor fi, ziua şi în prima parte a nopţii, înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.
Pe alocuri vor fi vijelii şi căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp. În restul ţării, cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilităţii atmosferice vor apărea pe arii restrânse.
Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 17 şi 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade. Noaptea, în special în est şi sud-est, se va forma ceaţă.
Vremea mâine la munte
La munte, vremea va fi în general instabilă, îndeosebi în Carpaţii Meridionali şi în cei de Curbură. Mai ales după-amiaza şi seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.
Izolat, se pot semnala vijelii şi căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp, iar pe spaţii mici de 30...40 l/mp. Valorile termice nu vor avea variaţii semnificative faţă de ziua precedentă.
Vremea mâine pe litoral
Pe litoral, vremea va fi în general instabilă şi răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, în special ziua, când vor fi averse torenţiale, descărcări electrice şi condiţii de grindină.
Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, când rafalele vor ajunge la 50...60 km/h, dar şi de scurtă durată, asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 20 de grade, iar cele minime între 15 şi 17 grade.
Noaptea, local, se va forma ceaţă. Temperatura apei mării va avea valori de 17...19 grade.
Vremea mâine în Bucureşti
În Bucureşti, la noapte, cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse moderate cantitativ, în general de 10...15 l/mp, însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, de 40...45 km/h. Temperatura minimă, apropiată de cea specifică datei, va fi de 13...15 grade.
Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros, iar îndeosebi după-amiaza şi seara va creşte probabilitatea pentru averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade. Spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ceaţă. Presiunea atmosferică va fi în scădere uşoară, cu valori uşor sub cea considerată normală.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage