Cod galben de vânt puternic în 8 județe. Harta zonelor lovite de rafale de până la 90 km/h

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Atenționarea vizează opt județe din nord-estul și estul țării, unde intensificările vântului pot crea dificultăți, în special în zonele montane și pe drumurile expuse.

Meteorologii atrag atenția că, pe lângă județele aflate sub Cod galben, intensificări ale vântului, cu rafale în general de 45-50 km/h, se vor semnala și în:

centrul Moldovei;

estul Transilvaniei;

nordul Dobrogei;

vestul Olteniei.

Recomandările autorităților

Specialiștii recomandă populației să evite adăpostirea în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vânt și să urmărească actualizările emise de ANM privind evoluția fenomenelor meteorologice.