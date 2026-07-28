Cod galben de vânt puternic în 8 județe. Harta zonelor lovite de rafale de până la 90 km/h
Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în opt județe din estul Moldovei și din zona Carpaților de Curbură.
Avertizarea este în vigoare marți, 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00. Potrivit meteorologilor, în estul Moldovei vântul va sufla temporar cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură rafalele vor ajunge la 70-90 km/h.
Zonele vizate de Codul galben
Atenționarea vizează opt județe din nord-estul și estul țării, unde intensificările vântului pot crea dificultăți, în special în zonele montane și pe drumurile expuse.
Meteorologii atrag atenția că, pe lângă județele aflate sub Cod galben, intensificări ale vântului, cu rafale în general de 45-50 km/h, se vor semnala și în:
- centrul Moldovei;
- estul Transilvaniei;
- nordul Dobrogei;
- vestul Olteniei.
Recomandările autorităților
Specialiștii recomandă populației să evite adăpostirea în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vânt și să urmărească actualizările emise de ANM privind evoluția fenomenelor meteorologice.