Potop în Europa! Furtuni violente au omorât oameni în Spania, Portugalia şi Grecia. Spaniolii sunt în alertă maximă. Înfruntă cel mai ploios început de an din istorie. În două zile a plouat cât pentru un an.

Furtuna Marta a măturat totul în calea ei în Spania. Drumuri întregi s-au transformat în râuri, iar peste 10.000 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă.

"Suntem obişnuiţi, am mai trecut prin asta, dar, de data asta, a fost foarte puternică", a spus un localnic.

Tragedie în Malaga: o femeie a murit încercând să-și salveze câinele

Articolul continuă după reclamă

O femeie din Malaga a pierit înecată în timp ce încerca să îşi salveze câinele luat de puhoaie.

În timpul vijeliei, viteza vântului s-a apropiat de 100 de kilometri pe oră. Situaţia este foarte gravă - ciclonul Marta vine după ce Spania a fost devastată de două furtuni violente în ultimele două săptămâni. În timpul lor, s-au adunat peste 700 de litri de apă pe metru pătrat în 48 de ore.

"Ne confruntăm cu condiții meteorologice foarte nefavorabile, care sunt foarte periculoase și foarte complicate. Din acest motiv, doresc să vă adresez doar două rugăminți: să păstrați calmul și să fiți prudenți", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

Portugalia, sub ape

În Portugalia, o întreagă regiune de lângă Lisabona este sub ape. Drumurile au fost complet inundate, iar peste 1.000 de oameni au fugit din calea şuvoaielor.

"Stau aici de 50 de ani. Nu am văzut niciodată aşa ceva", a transmis o persoană.

Din cauza inundaţiilor, autorităţile ar putea amâna turul doi al alegerilor prezidenţiale programat mâine. Un bilanţ preliminar indică pagube de milioane de euro.

"În aceste zile trebuie să luptăm, să ajutăm oamenii", a adăugat altcineva.

În ultima săptămână, inundaţiile au luat viaţa a 12 oameni.

Grecia, lovită la rândul ei de furtuni și alunecări de teren

"Niciodată. A mai fost o inundaţie în 1963, dar nu a fost aşa. Nu s-a ridicat apa atât de mult", a spus un localnic.

Nici Grecia nu a scăpat de furtuni devastatoare, inundaţii şi alunecări de teren. Un bărbat de 55 de ani din Kefalonia a murit în maşina lui, luată de ape de pe stradă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰