Cod portocaliu de furtuni în București și alte 11 judeţe. Cât e valabil

Totodată, un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată va fi valabil luni, între orele 12:00 și 22:00, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali. Sunt prognozate averse torențiale, vijelii cu rafale de 70–90 km/h, grindină și cantități de apă de 25–50 l/mp, izolat de peste 60–70 l/mp.

Cod portocaliu şi Coduri galbene de furtuni şi averse în jumătate de ţară, până marţi seara

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu şi mai multe Coduri galbene de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii, valabile în jumătate din ţară până marţi seara.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de luni, între orele 12:00 - 22:00, va fi Cod portocaliu de averse torenţiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul şi centrul Munteniei, nordul Dobrogei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali. Vântul va sufla cu rafale de 70- 90 km/h, iar grindina va fi de 2 - 5 cm. În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25 - 50 l/mp şi pe arii restrânse de peste 60 - 70 l/mp.

Tot luni, în intervalul orar 10:00- 22:00, va fi în vigoare un Cod galben de vreme instabilă, ce vizează zone din Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei, precum şi cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali şi Orientali, unde se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 3 cm). Prin acumulare, cantităţile de apă vor putea depăşi, pe arii restrânse, 40 - 50 l/mp.

De asemenea, în perioada 20 iulie, ora 22:00 - 21 iulie, ora 10:00, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică va fi valabilă în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi local în Carpaţii Meridionali. În aceste zone, vor fi averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice şi intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), în timp ce cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp, izolat de peste 30 l/mp.

Pe parcursul zilei de marţi, 21 iulie, între orele 10:00 - 22:00, un alt Cod galben de vreme rea vizează judeţe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi din cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, unde vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h).

Totodată, pe arii restrânse, va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 20 - 30 l/mp şi chiar depăşi, izolat, 40 - 50 l/mp.

Bucureşti, sub avertizări de caniculă, dar şi de vijelii şi grindină, până marţi seara

Vremea se va schimba la nivelul Municipiului Bucureşti, iar în decurs de două zile se va trece de la un regim termic canicular la perioade de instabilitate atmosferică, manifestate prin averse cu caracter torenţial, vijelii şi căderi de grindină, a anunţat Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în prognoza publicată luni.

Conform estimărilor, în intervalul 20 iulie, ora 10:00 - 21 iulie, ora 10:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic se va menţine ridicat, cu indicele temperatură-umezeală ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi ploi de scurtă durată la începutul intervalului, dar spre seară şi noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat şi se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 70 - 90 km/h), averse torenţiale importante cantitativ (15 - 30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade.

Marţi, vremea va fi în general instabilă şi se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial (în general, cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h). Temperatura maximă se va încadra între 29 şi 30 de grade.

Pentru zona Municipiului Bucureşti va fi valabilă, până marţi dimineaţa, o atenţionare Cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală. De asemenea, până luni noaptea la ora 22:00 este alertă Cod portocaliu de averse, vijelii puternice şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni.

Alerte Cod portocaliu și Cod galben de viituri în șapte bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, avertizări Cod portocaliu și Cod galben de viituri, valabile până marți la prânz, în total, în șapte bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 20 iulie, ora 12:00 - 21 iulie, ora 9:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Doamnei - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moreoeni - amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova - bazin amonte S.H. Câmpina și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Câmpina - amonte S.H. Prahova (județul Prahova), Buzău - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Nehoiu - amonte S.H. Banița (județele: Buzău și Prahova), Putna - bazin superior (județul Vrancea), Trotuș - bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget - amonte S.H. Vrânceni (județele: Harghita, Bacău, Neamț și Covasna), Bistrița - afluenții aferenți sectorului aval Acumularea Izvoru Muntelui (județele: Neamț, Harghita și Bacău), Moldova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava și Neamț), Bârlad - bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea), Jijia - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (județele: Botoșani și Iași) și pe râurile din județul Tulcea.

De asemenea, în perioada 20 iulie, ora 12:00 - 21 iulie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundații pe următoarele cursuri de apă: Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Mureș - bazin amonte S.H. Glodeni (județele: Harghita și Mureș), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Acumularea Ionești (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț - bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova (județele: Prahova și Ialomița) și Buzău - bazin amonte Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Acumularea Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).

Fenomene hidrologice similare sunt prognozate și pe râurile: Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Vrancea și Buzău), Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea), Bârlad (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea), Trotuș - bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Bistrița - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava, Harghita, Neamț și Bacău), Moldova (județele: Suceava și Neamț), Suceava - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Suceava), Siret - afluenții mici aferenți sectorului aval confluență cu râul Trotuș (județele: Vrancea și Galați), Jijia - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Botoșani și Iași), Prut - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui și Galați) și pe râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).