Vremea de mâine 21 iulie. România, împărţită între caniculă, furtuni violente şi grindină. Maxime de 34°C

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 21 iulie în ţară

Vremea va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în jumătatea de sud-est a teritoriului și se va manifesta în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce pe areale mici.

Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate pe litoral. Pe suprafețe mici se va forma ceață.