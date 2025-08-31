Galerie foto Cod portocaliu de vreme severă emis de ANM. Vijelii puternice lovesc jumătate de țară, în următoarele ore
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţă, mai multe avertizări de vreme severă. În următoarele ore, mai bine de jumătate de ţară se va afla sub alerte cod galben şi portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii puternice.
Potrivit meteorologilor, prima avertizare cod portocaliu de furtuni puternice va fi în vigoare de duminică, de la ora 12.00, și expiră la ora 21.00. Sunt vizate Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 august, ora 10.00 – 31 august, ora 21.00
În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60...75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp. Notă: Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 31 august, ora 12 – 31 august, ora 21.00
În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 august, ora 21.00 – 01 septembrie, ora 06.00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
În Maramureș, Transilvania, vestul și centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi pe alocuri de 20...35 l/mp, potrivit ANM.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 31 august, ora 21 – 01 septembrie, ora 02
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ
În zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
Ploi în București, duminică după-amiază
Administrația Națională de Meteorologie a transmis o prognoză specială pentru București, valabilă de duminică, 31 august, ora 10:00, până luni, 1 septembrie, ora 06:00.
Administrația Națională de Meteorologie a transmis o prognoză specială pentru București, valabilă de duminică, 31 august, ora 10:00, până luni, 1 septembrie, ora 06:00.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă, iar temperaturile vor scădea comparativ cu ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, iar după-amiaza se vor înregistra averse, pe alocuri moderate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă a zilei va fi de aproximativ 26 de grade Celsius, iar minima, în cursul nopții, se va situa între 15 și 17 grade Celsius.
