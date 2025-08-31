Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţă, mai multe avertizări de vreme severă. În următoarele ore, mai bine de jumătate de ţară se va afla sub alerte cod galben şi portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii puternice.

Cod portocaliu de vreme severă emis de ANM. Vijelii puternice lovesc jumătate de țară, în următoarele ore

Potrivit meteorologilor, prima avertizare cod portocaliu de furtuni puternice va fi în vigoare de duminică, de la ora 12.00, și expiră la ora 21.00. Sunt vizate Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor.

Mai bine de jumătate de ţară, sub avertizări cod galben şi portocaliu de furtuni

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10.00 – 31 august, ora 21.00

În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60...75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp. Notă: Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 31 august, ora 12 – 31 august, ora 21.00

În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.