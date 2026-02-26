Vremea de mâine 27 februarie. Se încălzește ușor în aproape toată țara. Maxime de 12 grade

Harta temperaturi

Vremea de mâine 27 februarie în București și Cluj

La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de -7...-4 grade.

Vremea va fi frumoasã, cu valori termice diurne în creştere faţã de ziua anterioarã, însã dimineaţa şi noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 8 grade, iar cea minimã va fi de -6...-3 grade.

Presiunea atmosferică va scãdea uşor în prima parte a intervalului, apoi va fi uşor variabilã.

În Cluj, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi maxime de 7-8 grade.