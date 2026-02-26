Vremea de mâine 27 februarie. Se încălzește ușor în aproape toată țara. Maxime de 12 grade
Vremea va fi predominant frumoasă în toată țara, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. Temperaturile vor fi în ușoară creștere față de ziua precedentă, însă va fi frig dimineața și noaptea.
La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor situa între -9 şi 1 grad, cu valori mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre valori în jurul a -15 grade, unde va fi ger. Izolat va fi ceaţã.
Vremea de mâine 27 februarie în țară
Vremea va fi predominant frumoasã, iar valorile termice diurne vor creşte uşor faţã de ziua anterioarã mai ales în jumãtatea de vest a ţãrii, însã dimineaţa şi noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 12 grade, iar cele minime între -9 şi 3 grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre valori în jurul a -14 grade unde va fi ger. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţã.
Presiunea atmosferică va scãdea în prima parte a intervalului, apoi va fi uşor variabilã.
Vremea de mâine 27 februarie în București și Cluj
La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de -7...-4 grade.
Vremea va fi frumoasã, cu valori termice diurne în creştere faţã de ziua anterioarã, însã dimineaţa şi noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 8 grade, iar cea minimã va fi de -6...-3 grade.
Presiunea atmosferică va scãdea uşor în prima parte a intervalului, apoi va fi uşor variabilã.
În Cluj, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi maxime de 7-8 grade.
Vremea de mâine 27 februarie la munte
Vremea va fi frumoasã, iar valorile termice diurne vor creşte uşor faţã de ziua anterioarã mai ales în Carpaţii Occidentali, însã dimineaţa şi noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.
