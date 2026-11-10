Vremea de mâine 11 noiembrie. Ploile revin în forţă în timpul nopţii, iar vântul atinge 80 km/h în unele zone

Vremea rămâne schimbătoare în cea mai mare parte a ţării, cu ploi în mai multe regiuni, intensificări ale vântului şi precipitaţii mixte la altitudini mari. Temperaturile vor creşte uşor în vestul şi în sudul României, iar maximele se vor încadra între 5 şi 18 grade Celsius. Cele mai importante cantităţi de precipitaţii sunt aşteptate în regiunile intracarpatice şi la munte, unde rafalele de vânt vor atinge 80 km/h.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va avea înnorări și va ploua în Banat, Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Crișanei și Moldovei și local în celelalte regiuni, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse în zonele montane și submontane vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat în masivele vestice și nordice de peste 20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nord-vest și est (viteze în general de 40...50 km/h), precum și în zona montană înaltă (rafale de 60...80 km/h). Temperaturile minime se vor situa între 0 și 10 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 11 noiembrie în ţară

Valorile termice vor crește în vestul și sudul țării, iar în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și local va ploua slab în vestul, sudul și parțial în centrul teritoriului (cantități de apă de 1...4 l/mp). Noaptea înnorările vor cuprinde majoritatea zonelor și vor fi ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei, local în Muntenia și izolat în Dobrogea, iar la altitudini foarte mari vor fi posibile precipitații mixte. În regiunile intracarpatice și la munte cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua mai ales în zona înaltă a Carpaților Orientali unde vor fi rafale de 60...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 11 grade, cu cele mai mari valori în vest și pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 11 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua slab (cantități de apă sub 1 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade. Noaptea se va forma ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea rămâne închisă şi friguroasă, însă va ploua mai puţin decât în ziua precedentă. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile maxime aşteptate nu vor depăşi 10 grade.

Vremea de mâine 11 noiembrie la munte

Valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros, iar pe timpul zilei va ploua pe arii restrânse în masivele sudice și vestice, iar noaptea se vor răspândi și vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp în Carpații Occidentali; la altitudini foarte mari vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua mai ales în zona înaltă a Carpaților Orientali unde vor fi rafale de 60...80 km/h.