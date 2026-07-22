Cod roşu de viituri şi inundaţii pe mai multe râuri din jud. Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa şi Prahova

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod roşu de viituri, inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de pericol, valabilă în orele următoare pe râuri din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Tulcea şi Constanţa.

Cod roşu de viituri pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova

Potrivit hidrologilor, până la ora 12:00, vor fi scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu depăşiri ale Cotelor de pericol, pe râurile din bazinele hidrografice Cricovul Dulce - afluenţii aferenţi sectorului S.H. Moreni, Roşioara şi Seaca - afluenţi ai râului Proviţa (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova).

Acesta este al doilea Cod roşu emis pentru râuri din cele două judeţe în ultimele 24 de ore.

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Cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod roșu de inundații, ce vizează până joi la prânz râuri din județele Constanța și Tulcea.

Astfel, în intervalul 22 iulie, ora 18:00 - 23 iulie, ora 12:00, pe râurile din jumătatea de nord a județului Constanța, precum și pe râurile din județul Tulcea, se vor semnala viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de apărare.

Cod portocaliu şi cod galben în restul ţării

Potrivit hidrologilor, fenomene similare sunt cuprinse într-un Cod portocaliu valabil în perioada 22 iulie, ora 12:00 - 23 iulie ,ora 16:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Tărlung - afluent al râului Râul Negru (județele: Brașov și Covasna), Bârsa - afluent al râului Olt (județul Brașov), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin - amonte Acumularea Ionești (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș), Argeș - bazin superior, Dâmbovița - bazin amonte Acumularea Văcărești (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița - bazin amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova (județele: Prahova și Ialomița), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Siret - afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci (județul Galați), Prut - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Fălciu (județele: Vaslui și Galați) și pe râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).

De asemenea, în intervalul 22 iulie, ora 12:00 - 23 iulie, ora 00:00, va fi Cod galben de inundații pe următoarele cursuri de apă: Olt - bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița - bazin amonte Ac. Dridu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Dridu (județele: Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Acumularea Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Vrancea și Buzău), Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea), Bârlad - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Crasna (județele: Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea), Trotuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Bistrița - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava, Harghita, Neamț și Bacău), Moldova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava și Neamț), Siret - afluenții mici aferenți sectorului aval confluență cu râul Trotuș (județele: Vrancea și Galați), Prut - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui și Galați) și pe râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).

Totodată, un al doilea Cod galben de fenomene hidrologice importante va fi în vigoare de miercuri la prânz până joi, la ora 8:00, pe râurile Jiu - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluență cu râul Gilort, Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți) și Vedea - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior