Codul roşu expiră astăzi, dar vremea continuă să fie rece. Când scăpăm de frig şi ploi

Scăpăm de codul roşu, dar nu şi de probleme. Vântul va bate cu putere în continuare, iar avertizarea codului roșu va ieși din vigoare la ora 15:00, dar asta nu înseamnă că se oprește ploaia, pentru că zonele care sunt acum sub avertizare codul roșu vor rămâne alături de celelalte zone sub cod portocaliu până la ora 23:00 vom mai avea parte de ploi însemnate cantitativ.

UPDATE: Codul roşu de ploi a fost prelungit miercuri de meteorologi cu încă trei ore, până la ora 18.00, pentru 16 localităţi din judeţul Constanţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea". Potrivit ISU, în localităţile respective au fost transmise mesaje Ro-Alert.

Capitala a fost ceva mai norocoasă, pentru că aceste cantități de apă nu s-au acumulat într-un interval scurt de timp, așa cum se întâmplă de obicei în timpul ploilor de vară, ci pur și simplu s-a desfășurat pe mai multe ore și a plouat o cantitate rezonabilă în fiecare oră, astfel încât să nu avem inundații majore.

Când scăpăm de codul roşu

Până la ora 15:00 mai este în vigoare atenționarea de cod roșu de ploi abundente, care vizează județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În aceste zone se mai pot acumula cantități foarte mari de apă, în același timp vântul este activ în toate zonele colorate, va depăși 70 de km pe oră, asta în zonele joase de relief, în zonele înalte vântul va atinge chiar și 90 de km pe oră.

După ora 15, când va expira această avertizare, în această zonă va fi tot cod portocaliu, adică ploile mai pot lăsa, în urmă, cantități de apă ce pot atinge izolat 100 de litri pe metru pătrat. Pe la munte, prin Carpații Meridionali, în special, va ninge, se va depune strat de zăpadă și va fi viscol, vântul va fi foarte puternic, iar codul portocaliu și codul galben sunt valabile până la ora 23:00. După această oră, prin estul şi sud-estul ţării și pe la munte, vântul se va menține puternic, va depăși 70 de km pe oră în zonele joase și 90 de km pe oră în zonele înalte.

Vremea se va încălzi uşor, începând de joi

Vremea se menține rece astăzi și temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18, poate 19 grade. Va ploua prin tot sudul, estul și prin centrul țării, în schimb, prin vest și prin nord-vest, soarele va fi ceva mai generos. În capitală, astăzi vor fi cel mult 16 grade și mai așteptăm pe parcursul zilei să se mai acumuleze încă vreo 40 de litri de apă pe metru pătrat.

Vântul s-ar putea să mai aibă răbufniri pe parcursul zilei. La noapte, temperatura va coborî până la 10 grade și va continua să plouă, iar de joi se încălzește, în primele ore ale zilei sunt condiții să mai plouă slab, dar apoi vom mai avea și perioade însorite, astfel că vor fi 19 grade, iar vineri 22, în condițiile unui cer variabil.

