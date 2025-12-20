Vremea de mâine 21 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 2 şi 9 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 21 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, nebulozitatea stratiformã va fi persistentã şi va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.

Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei. Nebulozitatea stratiformã va persista şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimã va fi de 0...2 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori ridicate.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă fiind de 6 grade.