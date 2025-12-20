Vremea de mâine 21 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 2 şi 9 grade
Vremea se mai răceşte în cea mai mare parte a ţării. Vor fi ploi slabe sau burniţã, pe arii restrânse în Maramureş şi în nordul Moldovei şi izolat în restul teritoriului. Iată prognoza meteo de mâine 21 decembrie.
La noapte, va fi nebulozitate stratiformã în cea mai mare parte a ţãrii, iar în zonele joase de relief local se va semnala ceaţã, asociatã cu ploi slabe sau burniţã, pe arii restrânse în nord şi cu totul izolat în restul teritoriului. În nordul Carpaţilor Orientali vor fi posibile precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -5 şi 4 grade, mai ridicate pe litoral, spre 5...6 grade.
Vremea de mâine 21 decembrie în ţară
În zonele joase de relief nebulozitatea stratiformã va persista în cea mai mare parte a intervalului, în timp ce la munte cerul va fi temporar noros. Vor fi ploi slabe sau burniţã, pe arii restrânse în Maramureş şi în nordul Moldovei şi izolat în restul teritoriului. În nordul Carpaţilor Orientali vor fi posibile precipitaţii mixte. Izolat vor fi condiţii de polei în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile se vor situa peste mediile multianuale specifice pentru ultima decadã a lunii decembrie în mare parte din ţarã, cu maxime ce se vor încadra între 2 şi 9 grade şi minime între -3 şi 4 grade. Îndeosebi la începutul zilei şi noaptea, local va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori foarte ridicate.
Vremea de mâine 21 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, nebulozitatea stratiformã va fi persistentã şi va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.
Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei. Nebulozitatea stratiformã va persista şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimã va fi de 0...2 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori ridicate.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă fiind de 6 grade.
Vremea de mâine 21 decembrie la munte
Valorile termice se vor menţine peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros şi pe arii restrânse, în nordul Carpaţilor Orientali, va ploua slab şi, trecãtor, vor fi posibile precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat.
