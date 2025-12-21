Vremea de mâine 22 decembrie. Sunt aşteptate ploi uşoare în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi 10 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, nebulozitatea joasã stratiformã va persista şi vor fi condiţii de ceaţã şi şi burniţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 0...3 grade.

Valorile termice se vor menţine uşor peste normele perioadei. Nebulozitatea joasã stratiformã va fi persistentã şi trecãtor vor fi condiţii de burniţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimã va fi de 0...2 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori ridicate.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 5 grade.