Vremea de mâine 22 decembrie. Sunt aşteptate ploi uşoare în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi 10 grade
Cerul va fi mai mult noros, în sudul, estul şi centrul ţãrii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade. Iată prognoza meteo de mâine 22 decembrie.
La noapte, cerul va fi variabil la munte, dar în restul teritoriului nebulozitatea joasã stratiformã va persista şi pe suprafeţe mici vor fi ploi slabe sau burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -4 şi 4 grade. Local va fi ceaţã şi izolat posibil depuneri de polei.
Vremea de mâine 22 decembrie în ţară
În sudul, estul şi centrul ţãrii va fi nebulozitate joasã stratiformã persistentã, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Vor fi ploi slabe sau burniţã, pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Moldova şi izolat în celelalte regiuni. La munte, iar în a doua parte a nopţii şi în nord-est, trecãtor şi pe suprafeţe mici vor fi şi precipitaţii slabe sub formã de lapoviţã şi ninsoare, iar probabilitatea de polei va fi ridicatã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sudul Banatului (viteze în general de 40...45 km/h, iar la munte, de 55...60 km/h). Regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele specifice datei, astfel cã maximele vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade, iar minimele între -5 grade în estul Transilvaniei şi 4 grade pe litoral şi în sudul Banatului. Îndeosebi la începutul zilei şi noaptea, pe alocuri, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori ridicate.
Vremea de mâine 22 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, nebulozitatea joasã stratiformã va persista şi vor fi condiţii de ceaţã şi şi burniţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 0...3 grade.
Valorile termice se vor menţine uşor peste normele perioadei. Nebulozitatea joasã stratiformã va fi persistentã şi trecãtor vor fi condiţii de burniţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimã va fi de 0...2 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori ridicate.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 5 grade.
Vremea de mâine 22 decembrie la munte
Valorile de temperaturã vor rãmâne mai ridicate decât cele normale pentru ultima decadã a lunii decembrie. Cerul va fi temporar noros, iar în Carpaţii Meridionali şi Orientali, trecãtor şi pe suprafeţe mici, vor fi precipitaţii sub formã de ploaie, iar pe creste lapoviţã şi ninsoare şi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri (viteze în general de 55...60 km/h).
