Vremea de mâine 8 februarie. Ger aspru în nordul Moldovei, temperaturi negative până la -10 grade
Vremea se menține schimbătoare în următoarele ore, cu cer mai mult noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Sunt așteptate ploi în vest și sud, ninsori în Moldova și la munte, dar și lapoviță în anumite zone, în timp ce temperaturile vor varia semnificativ, de la valori negative în nordul Moldovei până la maxime de primăvară, de până la 15 grade, în Oltenia.
La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar temporar se vor semnala precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Ploile vor apărea pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, în timp ce în estul Transilvaniei, Moldova și la munte vor fi precipitații mixte. Izolat, în Moldova, există condiții pentru formarea poleiului, iar la altitudini mari va ninge. Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor încadra între -2 și 5 grade Celsius. Pe arii restrânse, mai ales în sudul și estul țării, se va forma ceață.
Vremea de mâine 8 februarie în ţară
Valorile termice se vor situa, în estul țării, în jurul mediilor multianuale specifice perioadei, iar în rest vor fi peste acestea. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 grad în nordul Moldovei și până la 15 grade în Oltenia. Cerul va prezenta înnorări temporare și se vor semnala precipitații în mai multe regiuni. În Moldova și estul Transilvaniei vor predomina ninsorile, în timp ce în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi, pe arii restrânse, mai ales ploi. În celelalte zone ale țării sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-vest și sud. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade, iar în nordul Moldovei pot coborî până spre -10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 8 februarie în Bucureşti şi Cluj
În București, valorile termice se vor menține peste normele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul nopții se vor semnala trecător precipitații slabe. Va ploua, iar spre finalul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul nopții. Temperatura maximă va atinge 7–8 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -1 și 0 grade. Dimineața se va forma ceață.
La Cluj, vremea va fi mult mai rece decât în ziua precedentă, cu temperaturi care vor urca până la aproximativ 4 grade. Ploile sunt așteptate să se intensifice, cantitățile de precipitații putând ajunge la 5 mm.
Vremea de mâine 8 februarie la munte
La munte, cerul va fi mai mult noros, iar temporar se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate pe crestele montane.
