Vremea de mâine 8 februarie. Ger aspru în nordul Moldovei, temperaturi negative până la -10 grade

Vremea de mâine 8 februarie în Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mult mai rece decât în ziua precedentă, cu temperaturi care vor urca până la aproximativ 4 grade. Ploile sunt așteptate să se intensifice, cantitățile de precipitații putând ajunge la 5 mm.

Vremea de mâine 8 februarie la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros, iar temporar se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate pe crestele montane.