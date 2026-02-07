Un bătrân de 72 de ani din Cernavodă a fost prădat în plină stradă de banii pe care abia îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc. Hoții l-au atacat la scurt timp după ce primise o sumă importantă. Cu toate că a luptat din toate puterile, pensionarul nu a mai avut ce face decât să ceară ajutorul Poliției, cu lacrimi în ochi.

Însoțit de o cunoștință, bărbatul de 72 de ani tocmai împrumutase 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Abia ieșiseră din clădire, când un bărbat s-a apropiat amenințător. Speriați, au încercat să scape de el.

Femeia și-a dat seama că individul voia să îi jefuiască și i-a cerut pensionarului plicul cu bani, în speranța că hoțul nu o va ataca pe ea. Începe o luptă, iar agresorul primește ajutor de la o complice. Împreună, smulg banii pensionarilor, se urcă într-o mașină și pleacă. Bătrânul încearcă disperat să îi oprească, dar cei doi sunt mai rapizi.

"Au venit ăștia doi, pe care îi cunoșteam, cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră de 2.000 de lei", a spus păgubitul, Viorel Nichita.

Rămas fără bani și cu datorii la Casa de Ajutor, pensionarul a reclamat furtul la Poliție.

Hoţii au încercat să fugă, însă au fost prinşi de poliţişti după câteva ore

Agresorii, un bărbat de 41 de ani și o femeie de 26, au fost arestați preventiv.

"Ulterior, indivizii au plecat către Constanța, ajutați de către un complice care i-a preluat cu mașina. Polițiștii i-au localizat la scurt timp, asupra suspectului fiind găsită întreaga sumă de bani sustrasă", a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș.

Fost mecanic de locomotivă, pensionarul care și-a recuperat banii îi acuză pe suspecți că nu ar fi la primul jaf. Bărbatul susține că se împrumutase ca să înceapă o afacere la Cernavodă.

"Mă duc să plătesc chiria pe patru luni, să dea drumul și de luni vreau să deschid restaurant", a mai povestit Viorel Nichita, păgubitul.

După tâlhăria în plină stradă, localnicii din Cernavodă sunt îngroziți.

"În Cernavodă nu se mai întâmpla așa ceva, dar copiilor ăștia nu le mai place munca", a spus un localnic.

Peste 66.000 de oameni au reclamat la Poliție că au fost victimele hoților în primele nouă luni ale anului trecut.

