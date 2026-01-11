Ger și zăpadă ca-n iernile de altădată. A nins mult în sudul țării, iar în nord s-au resimțit temperaturi de minus 20 de grade. Opt turiști, printre care și copii, au rămas izolați aproape o săptămână la o cabană în munte după ce viscolul a blocat drumul. În Capitală, oamenii au golit rafturile unde se găseau echipamente de iarnă. Iar copiii au transformat parcurile în derdeluș.

Troienele de zăpadă de peste un metru și gerul năprasnic au izolat timp de 5 zile un grup de turiști la o cabană în Hunedoara. Pentru că vacanța, dar și proviziile se apropiau de sfârșit, oamenii au cerut ajutorul autorităților. Jandarmii montani și salvamontiștii au folosit ATV-uri cu șenile pentru a putea ajunge la ei.

Tot jandarmii montani au salvat la Cluj o familie cu doi copii care a rămas blocată în nămeți după ce mașina a derapat.

Și la Constanța un drum județean s-a blocat din cauza viscolului. Autoritățile locale au trimis utilaje în ajutorul șoferilor rămași între troiene.

Pe autostrada Ploiești-București s-a circulat greu după ce un TIR a rupt parapetul despărțitor. Ca prin minune, nu au fost victime.

În Bucureşti, temperatura resimţită a ajuns la -9 grade

La București a nins toată noaptea.

Două mașini s-au ciocnit frontal după ce una dintre ele a patinat pe asfaltul înghețat.

Dimineața, sute de bucureșteni din cartierul Colentina s-au trezit în frig din cauza unei avarii la sistemul de termoficare.

"Am crezut că am uitat un geam deschis... Și apa caldă e la fel, trebuie să... dimineața, seara, când o prindem", a spus o bucureșteancă.

"Sunt avarii la centrală, nu au ingineri, sau nu au avut în perioada Revelionului. Ieri erau caloriferele călâi, astăzi sunt reci", a relatat un tânăr.

Copiii s-au bucurat cel mai mult de zăpada din marile oraşe

Zăpada a fost totuși motiv de bucurie în marile orașe. Parcurile au fost pline de copii care au făcut oameni de zăpadă, competiții cu sania și s-au bătut cu bulgări.

Mulți copii din București nu știu cum arată o iarnă autentică în oraș. În ultimii ani zăpada s-a topit într-o zi.

"E prima zăpadă și copiii se bucură și atunci am ieșit la zăpadă. Îi învățăm cum să se așeze pe sanie cei care nu știu, am o fetiță care a zis că nu a fost niciodată cu săniuța", a spus învățătoarea Georgiana Panaitescu.

Magazinele au rămas fără echipamente de iarnă pe stoc

Bucureștenii au dat iama în magazinele cu echipamente de iarnă. Raioanele unde se găseau sănii, bocanci, lopeți, raclete sau soluții de degivrare sunt goale.

"Aici erau articolele pentru zăpadă, a mai rămas o singură racletă", a spus cineva.

În Harghita termometrele au coborât până la minus 17 grade Celsius. Centralele pe lemne și sobele au funcționat neîntrerupt.

-20 de grade resimţite la Satu Mare

Polul frigului a fost atins însă la Satu Mare. Temperatura resimțită a fost de minus 20 de grade Celsius. Ninsorile abundente din sudul țării au adus aproape 20 de centimetri de zăpadă în Alexandria și Giurgiu.

Noaptea aceasta va fi iar ger, anunță meteorologii. Temperaturile coboară spre minus 15 grade, însă nu este cea mai rece din acest interval. Marți dimineață vom resimți cu adevărat temperaturile foarte coborâte în toată țara.

Informarea de ninsori și ger este valabilă până marți dimineața la ora 10. De miercuri, vremea se mai încălzește ușor.

