Gălbenele portocalii, lumânările aprinse și fețele pictate ca niște schelete elegante, cunoscute sub numele de „catrinas”, umplu străzile Mexicului în fiecare an, cu cu prilejul celebrărilor Zilei Morților.

Florile care le arată morților drumul spre casă. Cum sărbătoresc mexicanii Ziua Morților - Profimedia Images

Festivitățile încep în octombrie și culminează pe 1 și 2 noiembrie, când se crede că sufletele celor dragi care au trecut în neființă se întorc temporar pe pământ pentru a se reîntâlni cu familiile lor, potrivit Associated Press.

Nimeni nu știe când a avut loc prima sărbătoare, dar aceasta își are rădăcinile în credințele legate de agricultură din epoca prehispanică a Mexicului. Tradițiile catolice au fost încorporate în sărbătoare după cucerirea spaniolă din 1521.

Astăzi, sărbătorile sunt marcate de parade grandioase care se desfășoară de-a lungul bulevardului principal al orașului Mexico. Străzile, magazinele și piețele sunt împodobite cu flori portocalii de gălbenele mexicane, sau cempasuchil, despre care se crede că luminează calea morților înapoi pe pământ cu culorile lor strălucitoare. Tradiționalul „pan de muerto”, sau pâinea morților, umple vitrinele brutăriilor.

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Sărbătoarea în care mexicanii își așteaptă morții acasă

Familiile decorează altare dedicate celor dragi în casele lor, așezând dulciuri, mâncare și mezcal - o băutură spirtoasă obținută prin distilare - ca ofrande lângă fotografiile celor dragi.

În noaptea de 1 noiembrie, familiile se adună în cimitirele din toată țara pentru a se reîntâlni cu cei dragi care nu mai sunt, așa cum au făcut strămoșii lor de secole, potrivit Mediafax.

Însă, pe măsură ce această tradiție și capitala mexicană au atras din ce în ce mai mult atenția internațională, iar state precum Oaxaca și Michoacán au înregistrat un aflux de turiști, unele regiuni s-au confruntat cu tensiuni legate de supraturism.

În Ciudad de México, mulți localnici privesc cu scepticism o paradă anuală în care sunt prezentate care alegorice decorate cu catrine. Procesiunea a fost creată pentru filmul din 2015 cu James Bond, „Spectre”, și a fost ulterior integrată în sărbătorile orașului, deși anterior nu făcea parte din tradiție.

În Janitzio, o mică insulă situată pe un lac din statul central Michoacán, unde sărbătorile au fost recunoscute de UNESCO ca Patrimoniu Cultural Imaterial al Umanității în 2008, autoritățile au închis cimitirul pentru turiști pentru prima dată în acest an. Închiderea a avut loc după ce consiliul comunitar al insulei a semnalat prăbușirea unor morminte vandalizate, a unor cruci și a unor porțiuni din zidul cimitirului, din cauza afluxului mare de oameni.

Accesul va fi permis doar familiilor locale și prietenilor celor îngropați acolo.