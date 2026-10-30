Vremea se strică în weekend. Cod galben de ploi în 5 judeţe şi ninsori la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi în cinci judeţe, dar şi de ninsori în Carpaţii Meridionali, valabilă până duminică dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 octombrie, ora 5:00 - 1 noiembrie, ora 10:00, în zona deluroasă şi montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 40 l/mp şi izolat de peste 45 - 50 l/mp.

În acelaşi timp, în Carpaţii Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 15 - 25 cm.

Meteorologii anunță temperaturi mai mici decât cele normale pentru această perioadă și ploi însemnate în mai multe regiuni. Spre sfârșitul lunii, vremea se va mai încălzi treptat, dar vor rămâne în specificul perioadei.