Locul din România unde s-au înregistrat 31°C în plină toamnă. De luni, vine frigul

Suntem aproape de jumătatea toamnei, dar vremea din România ne duce cu gândul mai degrabă la vară. Duminică, termometrele au arătat 31 de grade Celsius în Giurgiu, Oltenița și Zimnicea. La polul opus, la Siria, în judeţul Arad, au fost doar 11 grade, la ora 14:00.

Primele schimbări apar de duminică seara, când ploile se extind treptat dinspre vest, urmând să cuprindă cea mai mare parte a țării. Luni, precipitațiile vor fi mai ales în jumătatea de sud-est, iar temperaturile vor coborî considerabil. În București, dacă duminică sunt prognozate maxime de 28-29 de grade Celsius, luni acestea nu vor mai depăși 15-16 grade.

Cod galben de ploi în mai multe regiuni

ANM a emis o atenționare cod galben valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

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În aceste zone, ploile vor acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat.

De altfel, precipitațiile vor afecta temporar toate regiunile țării, începând de duminică noaptea și până marți dimineață. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări, cu rafale de 45-50 km/h în regiunile estice și sud-estice.

La munte, mai ales în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele de vânt pot ajunge la 70-90 km/h la altitudini mari.

Cum va fi vremea în București

Capitala va avea parte de o schimbare importantă de temperatură de la o zi la alta. Duminică, vremea va rămâne frumoasă în prima parte a zilei, cu cer mai mult senin și o maximă de 28-29 de grade Celsius. Spre seară, cerul se va înnora și va ploua temporar.

Luni, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros, iar ploile vor continua în cea mai mare parte a intervalului. Meteorologii estimează că se vor acumula 20-30 de litri de apă pe metru pătrat, iar temperatura maximă va coborî la 15-16 grade Celsius. Pentru București, codul galben de ploi va fi valabil de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00.