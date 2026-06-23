Temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în următoarele patru săptămâni în toată ţara, iar deficitul de precipitaţii va persista în cea mai mare parte a intervalului, potrivit estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Temperaturi de aproape 40°C spre sfârşitul săptămânii. Cum va fi vremea în perioada 23 iunie-20 iulie 2026 - Shutterstock

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii ţări, cu abateri pozitive mai accentuate în vest, nord-vest şi centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, însă în restul regiunilor va fi deficitar, mai ales în nord.

În weekend, vremea va deveni caniculară în vestul țării și va fi călduroasă în celelalte zone, cu disconfort termic ridicat în regiunile vestice și sudice. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza în zona Carpaților Meridionali și de Curbură, precum și în Oltenia și vestul și nordul Munteniei, unde local vor fi averse slabe (în general 5...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în est, dar și în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în Delta Dunării și estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest.

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În intervalul 29 iunie - 6 iulie, temperaturile medii vor continua să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile, în special în vest, nord şi centru. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare la nivel naţional, cu un deficit mai pronunţat în nord, centru şi la munte.

Pentru săptămâna 6-13 iulie, ANM estimează valori termice peste cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în toate regiunile, în special în zonele montane.

În săptămâna 13-20 iulie, mediile temperaturilor vor continua să depăşească valorile specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În schimb, cantităţile de precipitaţii sunt estimate să fie apropiate de normalul climatologic în majoritatea regiunilor.