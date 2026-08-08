După zile întregi în care ne-am topit sub coduri de caniculă, ieri avertizările de vreme rea le-au luat locul. Mai multe judeţe au fost sub cod galben, iar vijeliile au măturat tot ce le-a ieşit în cale. Mii de oameni au rămas fără curent, după ce copacii au fost doborâți peste cablurile de electricitate. În unele orașe, se numără pagubele, după ce autoturisme parcate au fost avariate de acoperișuri smulse de vânt sau de arbori căzuți.

După zile la rând în care s-au topit sub codul roşu de caniculă, aseară, timişorenii au fost nevoiţi să se ascundă de furtuna care a pus stăpânire pe oraş. Rafalele de vânt, însoţite de ploile torenţiale, au doborât panouri pulicitare şi le-a îngreunat drumul şoferilor.

Nici în Dej nu a fost mai bine. Ploaia de câteva zeci de minute a paralizat traficul, după ce canalizările nu au mai făcut faţă.

Vijelia de cod galben a pus la pâmânt şi arborii.

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Probleme au fost şi la Braşov, aflat tot sub avertizare de ploi şi vijelii. Furtuna violentă a doborât mai mulţi arbori pe maşinile parcate.

Iar oamenii care au fost prinşi pe stradă de potop nu au ştiut cum să fugă mai repede la adăpost. La Sibiu, însă, pagubele sunt şi mai mari. Acoperişul unui bloc a părut de hârtie în faţa furtunii.

Doar o minune a făcut ca nimeni să nu se afle în zonă, însă pagubele materiale sunt ridicate. Mai multe autoturisme au fost avariate.

Iar la Vaslui, aproape 5.000 de oameni au rămas fără energie electrică din cauza vijeliei. Furtuna de cod galben a venit însoţită de grindină.

În judeţul Galaţi oamenii au primit mesaje Ro-Alert să se adăpostească. Mai multe localităţi au rămas fără curent, după ce plopii au căzut pe firele de electricitate.