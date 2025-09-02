Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie.

"Pentru următorul interval, vremea se va menţine cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate în vestul şi nord-vestul ţãrii, precum şi în zona motanã aferentã, unde pe arii restrânse vor fi perioade cu averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sud-est, dar şi de scurtã duratã şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 şi 32 de grade, iar cele minime între 9 şi 21 de grade, uşor mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, pânã spre 4...5 grade", spun specialiştii ANM.

Prognoza meteo pentru 1-8 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice și centrale.

Prognoza meteo pentru 8-15 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Prognoza meteo pentru 15-22 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sud-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Prognoza meteo pentru 22-29 septembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

