România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade

Un ciclon mediteranean, dar și un val de aer arctic ajung deasupra țării noastre și aduc un adevărat episod de iarnă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara noastră va fi lovită de un val de ninsori și ger, iar temperaturile minime vor fi între -18 și -15 grade.

Potrivit ANM, începând din 07 ianuarie și până în seara zilei de 08 ianuarie, un nou ciclon mediteranean se va deplasa dinspre Marea Adriatică, peste nordul Peninsulei Balcanice, către Ucraina și va determina un nou episod cu precipitații intense (în general 20...30 l/mp, implicit cu depunerea unui strat mai consistent de zăpadă) în majoritatea regiunilor din țara noastră și local intensificări ale vântului, mai ales în sud, în est (viteze de 50...70 km/h) și în zona montană înaltă (rafale de 70...85 km/h).

Episod autentic de iarnă

De joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, se va resimți pătrunderea aerului polar post-frontal, cu temperaturi maxime negative, între -8 și -6 grade în vest, centru și nord. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă, cu temperaturi minime sub -10 grade în zonele montane și în regiunile intracarpatice.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, până spre jumătatea lunii ianuarie, conform rulării modelelor numerice de prognoză (mai ales a modelului global ECMWF) ne vom menține cu un regim termic sub mediile climatologice ale perioadei, nu doar în România, ci și în toată jumătatea de est a Europei, unde va continua să acționeze o masă de aer, foarte rece, polar-arctică, în nuanțe de verde deschis spre albastru închis (valori de la -6 grade până spre -18 grade, nucleul cel mai rece fiind poziționat peste Ucraina și Belarus), prezentă la aproximativ 1550 m deasupra solului.