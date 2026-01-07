România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade
Un ciclon mediteranean, dar și un val de aer arctic ajung deasupra țării noastre și aduc un adevărat episod de iarnă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara noastră va fi lovită de un val de ninsori și ger, iar temperaturile minime vor fi între -18 și -15 grade.
Potrivit ANM, începând din 07 ianuarie și până în seara zilei de 08 ianuarie, un nou ciclon mediteranean se va deplasa dinspre Marea Adriatică, peste nordul Peninsulei Balcanice, către Ucraina și va determina un nou episod cu precipitații intense (în general 20...30 l/mp, implicit cu depunerea unui strat mai consistent de zăpadă) în majoritatea regiunilor din țara noastră și local intensificări ale vântului, mai ales în sud, în est (viteze de 50...70 km/h) și în zona montană înaltă (rafale de 70...85 km/h).
Episod autentic de iarnă
De joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, se va resimți pătrunderea aerului polar post-frontal, cu temperaturi maxime negative, între -8 și -6 grade în vest, centru și nord. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă, cu temperaturi minime sub -10 grade în zonele montane și în regiunile intracarpatice.
De altfel, până spre jumătatea lunii ianuarie, conform rulării modelelor numerice de prognoză (mai ales a modelului global ECMWF) ne vom menține cu un regim termic sub mediile climatologice ale perioadei, nu doar în România, ci și în toată jumătatea de est a Europei, unde va continua să acționeze o masă de aer, foarte rece, polar-arctică, în nuanțe de verde deschis spre albastru închis (valori de la -6 grade până spre -18 grade, nucleul cel mai rece fiind poziționat peste Ucraina și Belarus), prezentă la aproximativ 1550 m deasupra solului.
Frigul va persista și săptămâna viitoare
Așadar, în perioada 12-15 ianuarie 2026, ne așteptăm la un interval cu temperaturi negative în țara noastră, atât ziua (temperaturi maxime în general între -10 și -2 grade) cât și noaptea (temperaturi minime în marea lor majoritate între -16 și -10 grade, local mai scăzute în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer mai degajat, elemente ce pot amplifica radiația nocturnă). O posibilă încălzire treptată a vremii este preconizată după data de 16 ianuarie. În plus, în intervalul 9-12 ianuarie, probabilitatea de apariție a precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare, se menține ridicată.
Putem concluziona că în perioada următoare vom avea parte de un episod autentic de iarnă, mai ales în privința regimului termic, demn de reputația lunii ianuarie (denumită tradițional în popor și luna lui gerar), contrar ultimilor 4...5 ani când luna ianuarie a fost blândă cu temperaturi primăvăratice, menționând aici anul 2023 când aceasta s-a situat pe locul 1 ca fiind cea mai caldă lună (cu o medie națională de +3.2 grade și o abatere de +5.1 grade față de media perioadei 1991-2020).
De altfel în ziua de 18 ianuarie 2023, s-au înregistrat noi recorduri absolute de temperatură (cele mai ridicate maxime din șirul de observații pentru o lună ianuarie) la mai multe stații meteorologice din extremitatea de sud a țării, astfel valoarea de 22,5 grade de la Turnu Măgurele, a înlocuit vechiul record de 22,2 grade de la Oravița, din 7 ianuarie 2001, implicit în București, cu un nou record de 20,9 grade pentru stația meteorologică de la Băneasa.
Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰