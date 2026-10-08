România trece printr-o situație diametral opusă față de cea de acum un an. Lipsa precipitațiilor și temperaturile extrem de ridicate din ultimele luni au dus la extinderea secetei pedologice în cea mai mare parte a țării, iar în unele regiuni rezerva de apă din sol a ajuns la valori deosebit de scăzute.

Schimbare radicală în doar un an. Cum a ajuns România să se confrunte cu seceta extremă - Sursa: Profimedia

Comparația dintre hărțile privind rezerva de umiditate din sol din 8 octombrie 2025 și 8 octombrie 2026 arată cât de mult s-a schimbat situația într-un singur an. Dacă în toamna anului trecut existau suprafețe extinse cu exces de umiditate, în acest an seceta pedologică moderată, puternică și extremă afectează majoritatea regiunilor agricole.

Cum arăta rezerva de apă din sol în octombrie 2025

La 8 octombrie 2025, rezerva de apă din stratul de sol 0-20 de centimetri avea valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a sudului Transilvaniei și Moldovei, dar și izolat în nord-estul Banatului, sud-estul Crișanei, nordul Dobrogei și nordul Munteniei.

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Existau și zone unde umiditatea din sol era scăzută, fiind semnalată secetă pedologică moderată și puternică. În schimb, situația era complet diferită în alte regiuni: excese de umiditate erau înregistrate în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei și local în sudul Moldovei.

Mai mult, pe suprafețe extinse din sudul și sud-estul țării erau semnalate băltiri de apă la suprafața solului, după cantitățile importante de precipitații căzute în zilele precedente.

La munte, începutul lunii octombrie 2025 a venit și cu ninsori consistente, în timp ce ploile abundente au contribuit la refacerea rezervei de apă din sol.

În 2026, seceta pedologică a ajuns la valori extreme

Un an mai târziu, situația este radical diferită. La 8 octombrie 2026, conținutul de umiditate din stratul de sol 0-20 de centimetri prezintă valori scăzute și deosebit de scăzute, corespunzătoare secetei pedologice moderate, puternice și extreme, în majoritatea regiunilor agricole.

Doar local, în nord-estul și estul țării, în sudul Munteniei, în sud-estul Moldovei și în nordul Dobrogei, rezerva de apă din sol se menține la valori satisfăcătoare.

Diferența față de octombrie 2025 este evidentă: zonele în care anul trecut era exces de umiditate au ajuns acum să se confrunte cu deficit de apă, în contextul unui an marcat de temperaturi foarte ridicate și de precipitații insuficiente.

Meteorologii anunță ploi, dar seceta nu se încheie peste noapte

Meteorologii au însă și vești ceva mai bune. După acest final de săptămână cu vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care pot ajunge la 30 de grade Celsius în sudul extrem, vremea se va răcori semnificativ, iar ploile se vor înmulți.

Precipitațiile sunt necesare nu doar pentru refacerea rezervei de apă din sol, ci și pentru creșterea debitelor principalelor râuri. Va fi însă nevoie de mai multe zile cu ploi consistente, atât în România, cât și în centrul Europei, pentru ca debitul Dunării să înceapă să crească.

În acest moment, Dunărea a ajuns la un nou minim istoric, cu un debit de aproximativ 1.200 de metri cubi pe secundă la Baziaș, potrivit datelor Hidro.ro.

Comparația dintre cele două hărți arată astfel un contrast puternic: în octombrie 2025, România avea încă suprafețe importante cu rezerve normale sau excedentare de apă în sol, în timp ce în octombrie 2026 seceta pedologică moderată, puternică și extremă s-a extins în cea mai mare parte a țării.

Documente: Rezerva de apa 2026.pdf