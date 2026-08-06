Mai cald decât a fost vreodată. Centru şi Estul Europei sunt zilele acestea unele dintre cele mai fierbinţi locuri de pe Pământ. Austria şi Slovacia au înregistrat noi maxime istorice, peste 41 de grade Celsius. Din cauza fenomenului El Nino, climatologii avertizează că, anul acesta, am putea avea valuri de caniculă şi în luna octombrie, iar 2026 ar putea deveni cel mai cald an de când se fac măsurători.

Polul căldurii s-a mutat în ţări care nu sunt recunoscute pentru veri insuportabile. Austria a stabilit un nou record de căldură, pentru a doua zi consecutiv: 41,2 grade Celsius. La fel şi Slovacia, unde mercurul a urcat la 41,4 grade.

"Sunt o femeie de 70 de ani, nu pot să stau la soare prea mult timp. Mult prea cald, este îngrozitor. Pur şi simplu nu mai suport!", a declarat o vârstnică.

Autoritățile din Varșovia au instalat cisterne cu apă potabilă

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În Varşovia, pe lângă zonele de răcorire, autorităţile au amplasat în oraş şi cisterne cu apă potabilă.

"Este mult mai cald decât ne aşteptam. Venim dintr-o zonă din Statele Unite unde vremea este la fel în această perioadă a anului. Ne-am gândit că vom scăpa de căldură venind aici, dar nu a fost aşa", a precizat un turist în Varşovia.

Mările din sudul Europei au ajuns la temperaturi de 32 de grade

Pe tot continentul, europenii caută locurile cu umbră şi răcoare - fie în râuri, fie în peşterile din regiunile montane. Cei care sunt în staţiunile de pe litoral au parte de o supriză neplăcută. Marea Tireniană şi Marea Adriatică au atins 32 de grade.

În staţiunea croată Dubrovnik, mai multe plaje au rămas goale pe soarelui arzător.

"Pur şi simplu îmi este cald tot timpul, fac faţă cu greu soarelui", a precizat o persoană.

Italia a plasat toate marile orașe sub cea mai înaltă alertă de caniculă

În Italia, toate cele 27 de mari orașe din ţară, de la Trieste, în nord, până la Palermo, în sud, au fost plasate sub cea mai înaltă alertă de caniculă, ceea ce înseamnă că există o probabilitate ridicată de apariție a unor situații de urgență din cauza temperaturilor extreme.

"Suntem ostatici ai schimbărilor climatice, care devin din ce în ce mai evidente cu fiecare an care trece", a declarat un italian.

În Umbria, turişti şi localnici nu au mai ţinut cont de alertele de caniculă şi au ieșit pe străzi pentru a-l întâmpina pe Papa Leon.

Climatologii avertizează că valurile de caniculă pot continua și în toamnă

Iar climatologii au veşti proaste pentru cei care se gândesc că vara e pe trecute. Din cauza fenomenului El Nino lunile septembrie şi octombrie ar putea să vină cu noi valuri de caniculă, însoţite de furtuni puternice şi inundaţii devastatoare.

"Cel puțin 49 de milioane de oameni din întreaga lume vor cădea în foamete acută din cauza fenomenului El Niño anul viitor", a avertizat Jean-Martin Bauer, directorul Programulului Alimentar Mondial.

Deocamdată, ţările numără decesele provocate de caniculă. În Germania, peste 9.600 de persoane au murit într-o singură săptămână, la finalul lunii iunie.