Una caldă, alta rece, aşa e vremea spre finalul toamnei. După câteva zile în care am tremurat serios, weekendul vine cu temperaturi de primăvară, peste 20 de grade. Dar nu vă bucurați prea tare, schimbarea e doar de moment. De săptămâna viitoare, frigul se întoarce. Medicii avertizează: aceste treceri bruște de la rece la cald și înapoi pot pune organismul la încercare.

După ploi şi ninsori, vremea se îndreaptă. La orele prânzului, în Capitală au fost doar nouă grade. Şi deşi azi avem temperaturi modeste, de mâine se încălzeşte. În weekend vom ajunge la temperaturi de primăvară şi vom putea renunţa la hainele groase de iarnă. La Constanţa pare că vine primăvara. 15 grade au arătat termometrele la prânz, cea mai ridicată temperatură din ţară. Bucuria zilelor calde e abia la început. La final de săptămână vom avea 20 de grade.

Potrivit primelor previziuni ale meteorologilor, iarna va fi mai caldă decât de obicei

În mod normal, la finalul toamnei, temperaturile ar trebui să se oprească la 10 grade. Dar un ciclon din Mediterana va aduce un val de aer cald in ţara noastră. Neobişnuit de cald pentru final de toamnă va fi şi la munte. În Poiana Braşov şi Predeal vor fi 14 grade. Vremea caldă va topi zăpada praspăt aşternută. Până sămbătă va fi cald, apoi temperaturile vor scădea semnificativ şi vor apărea ninsorile. Termometrele vor arăta cu 10-15 grade mai puţin de la o zi la alta. La munte se va depune un strat nou de zăpadă.

Articolul continuă după reclamă

"Din noaptea de sâmbătă spre duminică în Câmpia de Vest, apoi şi în partea de nord a Moldovei şi în zonasubcarpatică a acestei regiuni, precum şi în estul transilvaniei vom vorbi la început sub precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, apoi, treptat, să vorbim doar de ninsori", a declarat Oana Catrina, meteorolog ANM. Capriciile vremii ne pot crea probleme.. Medicii atrag atenția că organismul nu se poate adapta peste noapte la modificările rapide de temperatură.

"Există un mod de a ne îmbrăca adecvat. Noi trebuie să ne păstrăm homeotermia cât mai bine posibil. De asemenea, putem încrca prin diverse metode să ne întărim imunitatea şi asta ţine de mijloacele pe care le avem la dispoziţie: în primul rând vaccinarea antigripală şi apoi prin modul de hrănire, prin modul de a evita spaţiile aglomerate", a declarat Marius Enescu, medic primar. Potrivit primelor previziuni ale meteorologilor, iarna va fi mai caldă decât de obicei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰