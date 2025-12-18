Vremea de mâine 19 decembrie. Se încălzeşte uşor în aproape toată ţara. Maxime, între 4 şi 14 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 19 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, temporar va fi nebulozitate stratiformã şi ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de -3...0 grade.

Cerul va fi temporar noros şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã şi nebulozitate stratiformã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi în jur de 9 grade, iar cea minimã de -1...1 grad. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã scãdere.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, temperatura maximă va urca la 7 grade.