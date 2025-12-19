Meteo 22 decembrie 2025 - 19 ianuarie 2026. Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion. Început de an, friguros

Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 22 decembrie 2025 - 19 ianuarie 2026. Potrivit specialiştilor, temperaturi se vor apropia de normal la finalul lunii decembrie, însă va urma o răcire accentuată la începutul anului 2026.

"De la mijlocul săptămânii viitoare sunt semnale pentru o răcire a vremii, însoțită de precipitații în extindere, cu ploi, lapoviță și ninsori. În nordul, nord-estul, sudul și estul teritoriului, valorile termice vor scădea treptat, apropiindu-se de mediile climatologice specifice perioadei, în timp ce în restul țării vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod obișnuit. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în jumătatea sudică a țării, unde acestea se vor manifesta pe arii relativ extinse, local moderate cantitativ. Vremea se va răci accentuat în perioada 29 decembrie–5 ianuarie, când temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile extracarpatice", spun specialiştii de la ANM.

Vremea 22-29 decembrie 2025

În intervalul 22 - 29 decembrie 2025, temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate în vestul țării, în timp ce în nord-est se vor înregistra valori ușor mai scăzute decât normalul perioadei. În aceeași săptămână, regimul pluviometric va fi excedentar în sud și sud-est, în timp ce în nord-vest se vor situa sub mediile normale.

Articolul continuă după reclamă

Vremea 29 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026, meteorologii estimează o scădere a temperaturilor sub valorile obișnuite pentru această perioadă, mai ales în regiunile extracarpatice. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în cea mai mare parte a țării, în limitele normale.

Vremea 5 - 12 ianuarie 2026

În săptămâna 5 - 12 ianuarie 2026 temperaturile medii se vor menține ușor sub normal în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în zonele extracarpatice, în timp ce restul țării va înregistra valori normale.

Vremea 12 - 19 ianuarie 2026

În ultima săptămână, 12 - 19 ianuarie 2026, mediile termice vor rămâne ușor sub estimările perioadei, iar precipitațiile vor fi peste nivelul normal în regiunile extracarpatice și la un nivel normal în restul țării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰