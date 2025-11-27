Mai sunt fix 3 zile şi încheiem cu această toamnă. A fost un noiembrie cu o vreme neaşteptat de schimbătoare, după lunile anterioare cu temperaturi foarte ridicate. Meteorologul Observator Simona Căpşună explică cum va debuta iarna şi ce ne aşteaptă în perioada următoare.

Până la 1 decembrie, când va fi frumos, avem de parcurs câteva zile în care suntem sub influența unui ciclon mediteranean. Furtuna Adel, aşa cum a fost denumit de meteorologii greci, pentru că se află în apropiere de România, trimite şi către noi mai multe valuri de ploi.

"Pe măsură ce ne apropiem de ziua de sâmbătă, prin rotația sa inversă acelor de ceasornic, ciclonul va atrage și aer mai rece dinspre nord, dinspre regiunile nord-estice, motiv pentru care, dacă astăzi în București avem 12 grade, în următoarele zile vom avea 9-10 grade și ploaie", a precizat Simona Căpşună.

Vestea bună este că norii rămân și pe parcursul nopților, așa că acestea nu vor fi foarte reci. Norii mențin temperaturile ridicate la sol. Până la finalul zilei de Sfântul Andrei, vremea se schimbă și devine frumoasă.

Cum va fi vremea în decembrie

Ziua de 1 decembrie se anunţă frumoasă. Temperaturile se vor menţine în jurul intervalului de 10-11 grade.

"Prima săptămână începe cu vreme foarte liniștită, deci fulgii de zăpadă care se vor acumula în weekend la munte, la altitudini mari, vor rămâne acolo. Temperaturile vor fi plăcute și în ziua alegerilor, adică duminică, pe 7. Până la mijlocul lunii, din ce am văzut astăzi ca tendință în modelele meteorologice, nu avem surprize mari. La nivelul întregii luni, decembrie se anunță ușor mai caldă decât normalul perioadei", a spus Simona Căpşună.

Maximele, la finalul lunii, în mod normal nu ar mai trebui să treacă de 7 grade.

"Dar se pare că vor fi peste 7 grade. Precipitațiile, cel puțin în a doua parte a lunii, estimate ca normale cantitativ, cred că vor fi preponderent ploi. La munte este deja alb și va rămâne, cel puțin la altitudine. Cine vrea zăpadă, acolo va merge", a mai spus meteorologul Observator.

Simona Căpşună Like

