Un bărbat de 74 de ani a fost atacat şi muşcat de o ursoaică brună, după ce maşina în care se afla a lovit animalul. Sălbăticiunea a apărut de nicăieri pe şosea, iar nora bărbatului, care se afla la volan, nu a avut timp să evite impactul. Victima a coborât din autoturism să vadă ce s-a întâmplat, moment în care ursoaica a atacat. Seniorul a fost grav rănit şi dus la spital, iar medicii aşteaptă să vadă dacă animalul era purtător de rabie.

Atacul a avut loc pe Drumul Naţional 13A, la ieşirea din oraşul mureşean Sângeorgiu de Pădure. Bărbatul de 74 de ani era pasager în maşina condusă de nora sa. Când ursul le-a ieşit în cale, femeia nu a mai avut timp de reacţie şi l-a lovit în plin. Socrul ei a coborât ca să vadă ce s-a întâmplat şi sălbăticiunea s-a năpustit asupra sa. Norocul a fost că în autovehicul se afla şi fiul său, care a folosit un cric pentru a-l scăpa de animal.

”În zonă aici e plin, să ştiţi. N-avem cum să evităm pericolul. Degeaba e pus indicatorul, aia nu înseamnă nimic”.

”Prea mulţi. Mai merg şi ziua, nu doar seara. A mâncat vara asta trei oi. Umblă în sat. La unul omoară porcul, la altul găinile. La stână omoară oile”, spun localnicii.

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Bărbatul a fost muşcat şi s-a ales cu răni grave la picioare. A fost dus de urgenţă la spital şi este în prezent internat pe clinica de infecţioase. Medicii aşteaptă rezultatele analizelor pentru a afla dacă animalul era purtător de rabie.

Ursoaica de aproximativ patru ani şi circa 150 de kilograme însă a murit la locul accidentului.

”Ursul a fost adus de reprezentantul fondului de vânătoare, în vederea efectuării examenului necropsic şi în vederea stabilirii cauzei morţii. Ursul avea hemoragie internă intraabdominală, consecutivă rupturii de ficat, rupturii de splină”, spune Lucian Goga, director adjunct DSVSA Mureş.

În cazurile în care oamenii sunt atacaţi de urşi, aceştia pot depune o cerere de despăgubiri. Din păcate, nu se aplică şi în acest caz.

”Răspunderea civilă pentru pagubele produse revine conducătorului auto, în situaţia în care pe drumurile respective sunt montate indicatoare cu inscrpţia de avertizare animale”, spune Cristina Pui, director Agenţia Naţională de Mediu.

Conform ultimului recensământ, în România trăiesc aproape 13.000 de de urși. Adică de trei ori mai mulţi decât numărul optim, de aproximativ 4.000 de exemplare.