Vremea de mâine 3 septembrie. Aversele torenţiale şi grindina se extind. În unele zone, vara încă nu cedează

Vremea rămâne schimbătoare în următoarele ore, cu perioade de instabilitate în mai multe regiuni ale ţării. Ploile şi descărcările electrice îşi vor face apariţia pe alocuri, în timp ce în alte zone temperaturile se vor menţine ridicate pentru această perioadă.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice pe arii restrânse în estul teritoriului (cu o probabilitate mai mare în jumătatea de nord a Moldovei și în nord-vestul Munteniei). Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...45 km/h). Minimele termice se vor încadra între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 3 septembrie în ţară

În regiunile sudice și estice, precum și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel, vor fi înnorări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după-amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp. Izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 3 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, cerul va fi variabil cu înnorări, averse și descărcări electrice îndeosebi după-amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții (cantități de apă de 2...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 35...50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul a 30 de grade, iar cea minimă va fi de 14...17 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea de mâine va fi similară cu cea de astăzi, iar temperaturile maxime vor ajunge la 24 de grade. Se anunţă înnorări, însă nu va ploua, iar vântul va sufla slab şi izolat.

Vremea de mâine 3 septembrie la munte

Valorile termice vor scădea față de ziua anterioară și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel, vor fi înnorări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după-amiaza și seara. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp. Izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h).

Hartă meteo zona montană

Vremea de mâine 3 septembrie la mare

Vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros și după-amiaza trecător vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale, în general, de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi de 26...28 de grade, iar cele minime între 18 și 20 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață.

Temperatura apei mării va avea valori de 22...23 de grade.