Cod galben de caniculă în trei sferturi din ţară. Weekend cu temperaturi de foc. Cum va fi vremea în Bucureşti

Septembrie începe cu temperaturi de vară în mare parte din România. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă pentru sâmbătă, 5 septembrie, în aproximativ trei sferturi din țară, iar maximele vor urca până la 36 de grade. Avertizarea vizează și Bucureștiul, unde sunt așteptate până la 35 de grade și un disconfort termic ridicat.

Copii care se răcoresc la fântânile din Piaţa Unirii, Bucureşti - Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, valabil pentru ziua de sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10.00 şi 21.00, pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crişanei şi al Transilvaniei.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unităţi.

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Temperaturile maxime se vor situa între 30 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat şi Oltenia.

Cum va fi vremea în Bucureşti

La Bucureşti, în aceeaşi perioadă, vremea va fi caniculară, cu o temperatură maximă de 34 - 35 de grade.

Meteorologii atrag atenţia că disconfortul termic va fi ridicat după-amiaza, când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.

În intervalul 5 septembrie, ora 10 - 5 septembrie, ora 21, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, a precizat ANM.