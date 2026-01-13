România a încremenit de frig. A fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius. În sudul ţării şi în Bucureşti nu a mai fost atât de frig de mai bine de zece ani. Temperaturile venite parcă de la Polul Nord au făcut şi victime. Un bărbat a murit îngheţat în apartament, iar alţii au fost salvaţi în ultima clipă. Iarna nemiloasă a lovit şi pe şosele. Meteorologii avertizează că nu scăpăm prea curând de ger.

Dimineaţă, gerul a fost greu de suportat. Pe harta temperaturilor, regiunile cele mai reci au fost colorate de meteorologi în nuanțe de mov şi albastru închis. Minus 21 de grade a fost recordul, la Întorsura Buzăului. În sudul ţării, inclusiv în Bucureşti, au fost cele mai mici temperaturi din ultimii 10 ani. Pe un aşa frig cumplit, bolnavi din trei spitale din Capitală au tremurat în saloane zile întregi. Operaţiile care nu erau urgente au fost amânate.

Gerul îşi mai pierde din putere în următoarele două zile

În Cluj, la minus 15 grade, oamenii s-au simţit ca într-o expediţie la Polul Nord. Nici maşinile n-au mai pornit pe o aşa vreme. În Alba, oamenii izolaţi din cauza drumului îngheţat şi acoperit de zăpadă au fost aduşi cu şenilata la ambulanţe. Gerul a făcut şi victime. În Timişoara, un bărbat de 65 ani a murit în apartamentul îngheţat. Soţia lui a supravieţuit la limită. O femeie sunase de două ori la 112 ca să anunţe că vecinii lor sunt în pericol. "Erau fără căldurăm erau în hipotermie. Bărbatul avea 32 de grade Celsius, avea o hipotermie severă", a declarat Florin Crișan, manager Serviciul de Ambulanță Timiș.

Articolul continuă după reclamă

La un pas să moară îngheţaţi de frig au fost şi o femeie din Botoşani. Iar un bărbat din Vaslui, găsit încremenit pe stradă. În pericol au fost oamenii şi pe şosele. În Timiş, un bărbat de 31 de ani a murit după ce a ajuns pe contrasens şi a intrat într-un TIR. Şoferii spun că şoseau era acoperită de zăpadă, dar angajaţii de la drumuri îi contrazic. Singurul drum care leagă banatul de Transilvania a fost blocat complet de zăpadă. TIR-urile nu mai pot înainta şi s-au format cozi uriaşe. Şi crengile căzute pe şosea i-au încurcat pe şoferi.

La Salina Ocna Dej, cererea pentru sarea de drumuri e atat de mare, incat soferii stau la rand ore intregi pentru a incarca. La Dej, in ultimele zile s-a vândut sare de 10 ori mai mult decat toata iarna trecută. Frigul doboară recorduri şi în energie. În Capitală, consumul a crescut cu aproape 50% azi. În Topliţa, gerul a creionat un peisaj spectaculos. Cascada a fost transformată în ţurţuri uriaşi, iar apa termală caldă îi învăluie într-un nor de abur dens. Gerul îşi mai pierde din putere în următoarele două zile, însă din weekend ne loveşte un nou val de frig extrem.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰