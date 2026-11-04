Vremea ne influenţează mai mult decât credem. Lipsa luminii naturale, ploile şi schimbările de temperatură ne pot da peste cap starea de spirit, energia şi chiar somnul. Iar pentru unii, lucrurile sunt mult mai serioase decât o simplă lipsă de chef. Pot apărea migrene, dureri articulare sau chiar probleme cardiovasculare. Deci, nu e doar în capul nostru. Cum ne dăm seama dacă suntem meteosensibili şi ce putem face ca să nu ne mai dicteze vremea starea de spirit?

În dimineţile ploioase, trezirea devine o corvoadă. Gândul la traficul blocat şi la ţinuta potrivită ne strică instantaneu dispoziția. Automat suntem mai somnoroşi, irascibili şi fără poftă de viaţă. Ni se întâmplă tuturor.

Producție de melatonina creşte, melatonina este hormonul care regleaza temperatura corpului şi somnul și scade producţia de serotonină, ceea ce înseamnă că vom avea o stare de dispoziție mai puțin plăcută. Serotonina este homonol fericirii.

Pentru cei mai mulți dintre noi, vremea rea înseamnă doar disconfort și o dispoziție proastă. Pentru meteosensibili, însă, efectele se simt mult mai puternic. Vremea rea vine la pachet cu migrene, amețeli, oboseală cruntă și dureri articulare.

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Aproape 70.000 de atacuri de migrenă au fost analizate într-un studiu publicat în 2026, pe mai bine de 7.400 de participanți. Cercetătorii au identificat asocieri între migrene și schimbările de presiune atmosferică, dar și temperaturile scăzute. Pentru unii oameni, vremea nu este doar un subiect de conversație, ci un factor de disconfort real.

Cum ne afectează vremea sănătatea

Serena este unul dintre ei. Ea spune că ploile și schimbările de temperatură i-au dat peste cap rutina, iar sarcinile de zi cu zi au devenit mult mai greu de dus la capăt.

"Mă consider meteosensibila.,.nu îmi place vremea aceasta, am și dureri de cap când e frig, când bate vântul, când e plaoie. Sunt foarte obosită, e greu să mă trezesc, prefer sa stau în casă. Când e soare afara ce stare de spirirt ai? Sunt mult mai fericită, îmi afce plăcere sa ies din casa, sunt mult mai energică", spune o tânără.

Iar medicii confirmă: meteosensibilitatea nu este un mit.

"Cele mai frecvent raportate sunt durerile de cap, oboseala, amețelile sau durerile articulare", a declarat Oana Merchea, medic de familie.

Vremea nu o putem schimba, dar putem avea grijă de organismul nostru: somn suficient, hidratare, alimentație echilibrată și puțină mișcare. Iar dacă oboseala și durerile nu trec odată cu norii, nu dați vina doar pe vreme. Un set de analize poate scoate la iveală carențe de vitamine sau minerale care vă dau, de fapt, aceste simptome.