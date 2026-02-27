După o iarnă aspră, vine în sfârşit primăvara. Weekend-ul de mărţişor aduce în dar mult soare şi temperaturi peste media normală a acestei perioade. 12 şi chiar 17 grade Celsius.

În Vest, soarele bate deja în geam. Ne cheamă să ne bucurăm de primăvară și chiar nu avem cum să ignorăm invitația. Mai ales dupa iarna grea pe care am traversat-o.

"Ştiri cu zăpadă, viscol sau ger, gata, în sfârşit le punem în arhivă. În aer e primăvară, iar în Timişoara, cel puţin, s-a instalat confortabil. Urmează un weekend cu soare de belşug care ne răsfaţă cu temperaturi care tind spre 20 de grade Celsius", a relatat Iulia Pop, reporter Observator.

Pe vreme bună, terasele s-au animat imediat, iar ţinutele s-au adaptat.

"La astfel de temperaturi, viaţa înfloreşte, aşa se spune pe româneşte. Ne dezvoltăm, lăsăm în urmă ce a fost, privim înainte", explică un timişorean.

Alţii au profitat de soare, ca să-şi facă siesta.

Nu departe de Timișoara, natura se dă în spectacol. Într-o pădure, pământul s-a acoperit cu un covor mov de brândușe.

Meteorologii anunţă că vremea va fi neobişnuit de caldă până la mijlocul lunii martie

