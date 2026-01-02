Antena Meniu Search
Galerie foto Au înflorit primii ghiocei în Munţii Măcinului. Imaginile spectaculoase surprinse de un fotograf

Prima zi a lui 2026 ne-a adus şi câteva semne de primăvară. Asta în ciuda vremii capricioase.

de Redactia Observator

la 02.01.2026 , 17:25
Un fotograf profesionist a văzut ghiocei în munţii Măcinului din judeţul Tulcea şi le-a făcut un album cu fotografii.

Fenomenul a fost observat în localitatea Greci, județul Tulcea, un semn neobișnuit de timpuriu al revenirii vegetației.

Fenomen neobișnuit surprins în Tulcea

George Nica

Imagini cu primii ghiocei ai anului 2026

Ghiocei înfloriţi în Munţii Măcinului

ghiocei primavara muntii macinului fotograf
