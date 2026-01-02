Galerie foto Au înflorit primii ghiocei în Munţii Măcinului. Imaginile spectaculoase surprinse de un fotograf
Prima zi a lui 2026 ne-a adus şi câteva semne de primăvară. Asta în ciuda vremii capricioase.
Un fotograf profesionist a văzut ghiocei în munţii Măcinului din judeţul Tulcea şi le-a făcut un album cu fotografii.
Fenomenul a fost observat în localitatea Greci, județul Tulcea, un semn neobișnuit de timpuriu al revenirii vegetației.
Articolul continuă după reclamă
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰