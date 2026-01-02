Zelenski denunţă atacuri ale Rusiei cu aproximativ 2.000 de drone, bombe şi rachete în ultimele 7 zile

Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani

Operaţiunea SUA din Venezuela va afecta şi România. Ce urmează să se întâmple cu preţul carburanţilor

Fermierii anunță proteste de amploare. Sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern

400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro. Pariu suspect plasat înainte de operaţiunea SUA din Venezuela

Reacţia lui Rogobete, după scandalul "scutirilor de gardă": sistemul pregătit pentru plata medicilor

1

Bichonul Fido, de negăsit de aproape 48 de ore după ce a fugit speriat de artificii: "L-am căutat și cu drona"

2

Mărturia prietenei unui tânăr din clubul care a ars: a strâns o cruciuliță și focul l-a ocolit

3

"Avea părul şi jumătate din față arse". Mărturisirea unui tânăr care şi-a salvat iubita din barul morţii

4

1.000 de amenzi în doar 4 zile. Oraşul care a testat cu succes camerele video de trafic cu AI

5

Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"

6

Jandarm din Bucureşti, acuzat de viol de o adolescentă de 16 ani. Fata venise în casa lui pentru o petrecere