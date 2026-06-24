Biroul Permanent Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 12:00, în format online, pentru a stabili pașii pe care urmează să îi facă social-democrații în contextul alcătuirii unui nou guvern și pentru a stabili mandatul cu care liderii partidului vor merge la negocierile cu celelalte partide parlamentare, potrivit unor surse politice.

PSD se reunește pentru negocieri privind noul guvern. Posibil acord cu PNL și UDMR - Profimedia

Potrivit surselor citate, miercuri ar putea să aibă loc negocieri între PSD, PNL și UDMR pentru a se ajunge la un acord cu privire la conturarea unei majorități parlamentare care să susțină un eventual guvern minoritar PSD.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că varianta care pare să se contureze după consultările de la Palatul Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie "accelerat".

"Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil", a scris șeful statului pe X.

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El invită partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

"Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră", a spus președintele.