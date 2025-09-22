Vremea 22 septembrie - 5 octombrie. Răcire accentuată, temperaturi în scădere cu 10 grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 22 septembrie - 5 octombrie. Vremea începe să se răcească accentuat de la mijlocul săptămânii, iar temperaturile vor scădea chiar şi cu 10 grade.

Vremea se răcește și sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor țării, în perioada următoare. Dipă temperaturile de vară, vremea se schimbă brusc.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Banat

În primele zile din interval, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei astfel că maximele vor fi în medie cuprinse între 28 și 32 de grade, iar minimele între 13 și 17 grade, apoi începând cu data de 25 septembrie acestea vor marca o scădere și se vor apropia treptat de mediile multianuale. Temperaturile diurne vor fi în medie cuprinse între 18 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în ziua de 25 septembrie, iar minimele se vor încadra în medie între 8 și 12 grade. În cea de-a doua săptămâna atât valorile termice diurne cât și cele de pe parcursul nopții nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar media acestora va fi apropiată de cea specifică perioadei. Maximele diurne vor fi în general cuprinse între 20 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa în medie între 6 și 10 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi temporar mai ridicată în intervalul 26-30 septembrie.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Crișana

În prima săptămână valorile termice diurne vor marca o scădere treptată de la temperaturi cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la 29...31 de grade spre valori în jurul mediilor multianuale în general de 19...22 de grade, iar cele minime vor avea variații de la o zi la alta cu tendință de scădere din noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel că acestea se vor încadra în general între 8 și 14 grade. În cea de-a doua săptămână valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative și în general se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 19...23 de grade, iar media minimelor va fi de 6...9 grade. Din data de 25 septembrie și până la finalul intervalului probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Transilvania

În primele zile din interval, valorile termice nu vor avea oscilații de la o zi la alta, media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, apoi vor scădea spre valori medii de 18...20 de grade (valori în general apropiate de normalul perioadei). În prima săptămână temperaturile minime vor avea variații de la o zi la alta și se vor încadra între 6 și 12 grade, mediat regional. În cea de-a doua săptămână valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel că temperaturile diurne vor fi în medie de 17...21 de grade, iar cele minime între 3 și 8 grade. În prima săptămână probabilitatea pentru ploi va fi relativ redusă, iar mai ales din data de 29 septembrie vor fi ploi pe arii restrânse.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Maramureș

În prima săptămână valorile termice diurne vor marca o scădere treptată de la temperaturi cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la 27...29 de grade spre valori în jurul mediilor multianuale în general de 19...21 de grade, iar cele minime vor avea variații de la o zi la alta cu tendință de scădere din noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel că acestea vor scădea de la valori în medie de 10...12 grade spre medii de 6...8 grade. În cea de-a doua săptămână valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative și se vor situa, în general, în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 19...21 de grade, iar media minimelor va fi de 5...7 grade. Temporar va ploua în perioada 25-27 septembrie, apoi probabilitatea mai ridicată de ploaie va fi în intervalul 1-4 octombrie.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Moldova

În primele două zile valorile termice diurne vor fi în medie de 24...25 de grade, apoi vor fi în scădere până în ziua de 25 septembrie spre valori în medie de 17...19 grade (valori normale pentru această perioadă). În ceea ce privește valorile termice nocturne acestea în primele zile vor avea variații ușoare de la o zi la alta și vor fi în medie de 10...13 grade, iar în noaptea de 26 spre 27 septembrie vor marca o scădere spre valori în medie de 4...6 grade, caracterizând o vreme răcoroasă. În cea de-a doua săptămână valorile de temperatură nu se vor modifica semnificativ, astfel că maximele termice vor fi în medie de 17...19 grade, iar cele minime în general între 4 și 8 grade.

În prima săptămână va ploua pe arii restrânse pe parcursul zilei de 25 septembrie, iar în cea de-a doua săptămână se menține o probabilitate mică de apariție a ploilor în fiecare zi, dar mai ales în intervalul 2-3 octombrie.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Dobrogea

În primele trei zile valorile termice nu vor avea variații semnificative și se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă, apoi vor scădea ușor din data de 25 septembrie spre valori în jurul mediilor multianuale. Astfel, maximele termice vor scădea de la valori în medie de 24...26 de grade spre valori de 19...21 de grade, iar cele din cursul nopților de la valori medii de 13...15 grade spre 9...11 grade, cu valori mai ridicate pe litoral spre 12...13 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în jurul datei de 29 septembrie.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Muntenia

În primele trei zile valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei și se vor încadra în general între 26 și 29 de grade, apoi vor marca o scădere spre o medie de 19...21 de grade în data de 25 septembrie, iar până spre finalul primei săptămâni se vor menține în jurul acestora. În ceea ce privește temperaturile din cursul nopților acestea se vor situa în medie între 11 și 14 grade, mai coborâte din data de 26 septembrie spre medii de 7...10 grade. În cea de-a doua săptămână valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel că maximele vor fi în medie de 19...22 de grade, iar minimele în general între 6 și 10 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată în cea de-a doua săptămână, îndeosebi în zilele de 29 și 30 septembrie.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie Oltenia

În primele trei zile valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei și se vor încadra în general între 27 și 30 de grade, apoi vor marca o scădere spre o medie în jurul a 22 de grade în data de 25 septembrie, iar până spre finalul primei săptămâni vor fi la valori medii de 19...22 de grade. În ceea ce privește temperaturile din cursul nopților acestea vor avea variații de la o zi la alta, dar se va remarca o scădere în noaptea de 26 spre 27 septembrie, astlfel acestea vor scădea de la valori în general de 12...16 grade, spre valori în medie de 8...10 grade. În cea de-a doua săptămână valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel încât maximele vor fi cuprinse, în medie, între 18 și 22 de grade, iar minimele în general între 6 și 10 grade. Pe arii restrânse vor fi ploi pe parcursul zilei de 26 septembrie, iar ulterior probabilitatea mai ridicată pentru ploi temporare va fi în intervalul 28 septembrie-2 octombrie.

Vremea 22 septembrie - 5 octombrie la munte

În prima săptămână valorile termice vor marca o scădere treptată de la temperaturi maxime mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la valori în medie de 18...20 de grade, spre valori medii de 9...12 grade, iar cele minime vor scădea de la valori medii de 8...10 grade spre o medie în jurul a 2 grade. În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative și se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 8...12 grade, iar media minimelor va fi de 0...4 grade. Începând cu ziua de 25 septembrie, probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată până spre finalul intervalului.

