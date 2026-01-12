Un frig chinuitor a pus stăpânire pe ţară. Ger de crapă pietrele nu mai e doar o metaforă, cu o minimă care a ajuns la minus 19 grade Celsius. Oamenii au ajuns la spital din cauza hipotermiei, îngheţaţi bocnă. În multe oraşe, gerul a fost dublat de un alt pericol: ţurţurii. Noaptea aceasta va fi cea mai geroasă din acest sezon.

La prima oră, gerul a fost greu de suportat în toată ţara. Cel mai frig a fost la Obârşia Lotrului, minus 19 grade Celsius. Dar s-a tremurat serios şi la Sinaia, Timişoara sau Întorsura Buzăului.

"Rece, foarte rece. La noi au fost minus 12 grade celsius de dimineaţă, mergem de o oră şi nici nu s-au deszăpezit bine geamurile", spune un localnic.

În Prahova, două persoane au ajuns la spital cu hipotermie.

Frigul tăios a amorţit şi Capitala

Termometrele au încremenit la minus 9 grade Celsius. Unii au sfidat vremea şi au ieşit pe stradă în şlapi şi pantaloni scurţi. Cine a avut drum pe afară, s-a simţit ca într-un congelator.

"Ieri a căzut în cap un om acolo!"

"Cam nasol, trebuie să mă chinui să nu alunec, îmi calculez paşii, dar încă nu am căzut".

"E frig, foarte frig. Alunecă foarte rău, era să cad de dimineaţă când m-am urcat în autobuz".

"Era să alunec de trei ori din staţie până aici pe 20 de metri", spun localnicii.

Zăpada din ultimele zile nu a fost curăţată în mai multe zone din Capitală, inclusiv în centrul oraşului. Trotuarele sunt greu de parcurs, iar pietonii pot aluneca oricând şi riscă să cadă. În două zile, 81 de oameni au sunat la ambulanţă după ce au căzut pe gheaţă.

"Eu deja am avut ruptură la mână, mi-e frică".

"Zăpadă, gheaţă, era să îmi rup piciorul, dar am scăpat", spun localnicii.

În Braşov, gerul a fost dublat de un alt pericol

Zonele alunecoase sau trotuarele de troiene sunt părţile mai puţin plăcute ale unei ierni de altfel de poveste.

"În momentul în care nu e îndepărtată zăpada şi gheaţa, ţurturii, sacţiunile sunt diferite, la persoanele fizice de la 800, la cele juridice de la 1.200 la 1.800", spune Rareş Ionescu, consilier juridic.

Ca într-o cursă cu capcane la tot pasul s-au simţit şi cei din Oradea. Omenii n-au ştiut de ce să se ferească mai repede. De gheaţa de pe jos sau de ţurţurii de la streşini.

"Ca la patinaj artistic"

"Sunt nişte picurători care acum s-au transformat în nişte ţurţuri serioşi. În momentul în care se încălzeşte puţin sunt periculoşi să nu cadă", spun localnicii.

În Baia de Aramă, deszăpezirea se face...la doi muncitori viteză. Angajaţii de la drumuri au aruncat sare direct din portbagaj, cu mâna.

Gerul şi ninsorile au închis şase şcoli din mai multe judeţe

Frigul a băgat şi autorităţile în alertă. Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național. România importă cele mai mari cantităţi de gaz din această perioadă ca să facem faţă temperaturilor.

Problema este că vine iar noaptea, cu frig năprasnic. Din seara aceasta toată ţara este sub avertizare de cod galben de ger.

"Urmează cea mai rece noapte de la începutul acestui sezon de iarnă. Estimăm la noapte minime între minus 19 şi minus 9 grade. Cele mai scăzute temperaturi le asteptăm în Transilvania şi în zona de munte", spune Mihai Timu, meteorolog ANM.

Gerul a creat un fenomen spectaculos pe litoral. Marea pare că fierbe. Temperatura apei a fost mai ridicată decât cea a aerului.

Frigul îşi mai pierde din forţă abia de joi.

